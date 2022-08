Joshua Zirkzee maakt ommezwaai en lijkt tóch terug te keren naar Serie A

Woensdag, 24 augustus 2022 om 17:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:00

Bologna lijkt de beste papieren te hebben om Joshua Zirkzee los te weken bij Bayern München. Dat meldt Christian Falk, journalist van BILD. Het leek er lang op dat de 21-jarige spits terug zou keren bij RSC Anderlecht, waar hij vorig seizoen op huurbasis al actief was. Bologna uit de Serie A lijkt nu toch de volgende club van Zirkzee te worden. De Italianen troeven naast RSC Anderlecht naar verluidt ook Club Brugge en VfB Stuttgart af.

Met de transfer naar Italië zou Zirkzee na vijf jaar definitief vertrekken bij Bayern München, dat hem in de zomer van 2017 weghaalde uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Een nieuwe verhuurperiode dit seizoen zat er voor de Duitsers niet in, omdat de spits zijn laatste contractjaar in gaat. Zirkzee had daardoor volgend jaar zomer transfervrij kunnen vertrekken bij Der Rekordmeister. Bayern München verlangt naar verluidt tussen de tien en vijftien miljoen euro voor de aanvaller.

Als Zirkzee inderdaad naar Bologna vertrekt, waar ook Nederlanders Jerdy Schouten, Mitchell Dijks en Denso Kasius onder contract staan, keert de ex-Feyenoorder terug in de Serie A. Zirkzee werd op de slotdag van de winterse transferperiode in 2021 voor een half jaar verhuurd aan Parma, maar maakte daar weinig indruk. In de vier wedstrijden die de spits speelde voor de Italianen wist hij niet te scoren.

Zirkzee speelde sinds de zomer van 2017 bij Bayern München, maar wist mede door de aanwezigheid van Robert Lewandowski nooit door te breken in de Allianz Arena. De spits werd vaak gelinkt aan een tijdelijke terugkeer bij Feyenoord, maar tot een transfer kwam het nooit. De elfvoudig international voor Jong Oranje speelde zeventien officiële wedstrijden voor de Duitsers waarin hij vier keer scoorde en één assist gaf.