AZ legt miljoenen neer en haalt Amerikaans international definitief binnen

Woensdag, 24 augustus 2022 om 16:12 • Guy Habets

Djordje Mihailovic is per 1 januari 2023 speler van AZ. Dat heeft de Alkmaarse club bekendgemaakt via de officiële kanalen. De zesvoudig Amerikaans international komt dan over van CF Montréal, waar hij het seizoen af zal maken. Met de club uit Canada speelt Mihailovic wellicht de play-offs in de Major League Soccer.

Daarna zal hij naar Alkmaar reizen en meetrainen, waarna hij per 1 januari 2023 officieel speler van AZ zal zijn. Mihailovic heeft een contract ondertekend dat hem tot medio 2027 in het AFAS Stadion houdt. De 23-jarige aanvallende middenvelder, die in zes interlands voor de Verenigde Staten tot één doelpunt kwam, doorliep de jeugdopleiding van Chicago Fire en speelde 73 officiële wedstrijden voor die ploeg. Daarna trok hij naar competitiegenoot Montréal en kwam hij tot 56 duels. Naar verluidt heeft AZ zo'n zes miljoen euro neergeteld.

Op de clubsite van AZ laat Mihailovic weten nu al zin te hebben in januari. "Ik denk dat de voetbalfilosofie goed bij me past en AZ is een club waar ik mezelf kan ontwikkelen als speler. Ik weet dat mijn definitieve overstap pas later volgt, maar ik kijk er enorm naar uit om hier te spelen. Ik vind het geen probleem om het seizoen af te maken bij Montréal, want die club heeft me veel gebracht. Ik wil graag nog iets teruggeven, omdat we een goede kans hebben om iets speciaals neer te zetten."

Max Huiberts, de technisch directeur van AZ, geeft aan dat de Alkmaarse club nog probeerde om de Amerikaan eerder naar Noord-Holland te halen. "Dat was voor Montréal onbespreekbaar. Zij zitten in de eindfase van de competitie en spelen daarna de play-offs. Uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen en gaat Djordje per begin januari speelgerechtigd zijn voor ons en wellicht sluit hij al eerder aan om mee te trainen. Hij is een jongen die heel bepalend is in de eindfase en kan goals maken."