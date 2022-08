Dávid Hancko en Marcos López maken officieus debuut voor matig Feyenoord

Woensdag, 24 augustus 2022 om 15:46 • Guy Habets

Feyenoord heeft in een besloten oefenwedstrijd tegen Willem II met 0-0 gelijkgespeeld. Van goed voetbal was op het warme Varkenoord geen sprake, maar voor Dávid Hancko en Marcos López was het een mijlpaal. De twee nieuwe aanwinsten van de Rotterdamse club mochten hun officieuze debuut maken.

Hancko stond aan de aftrap en vormde een centraal duo met Lutsharel Geertruida, aangezien Gernot Trauner de hele wedstrijd toekeek. Volgens het Algemeen Dagblad is de kans groot dat de Slowaak, die voor zes miljoen euro over werd genomen van Sparta Praag, komende zaterdag al in de basis staat in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Hancko maakte een degelijke indruk, liet zien fit te zijn en is klaar voor meer minuten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

López debuteerde dus ook, maar heeft nog meer tijd nodig om in officieel verband voor Feyenoord uit te kunnen komen. De club maakte woensdag bekend dat de Peruviaanse linksback, die overkwam van San José Earthquakes, een werkvergunning heeft gekregen. Uiteindelijk speelde hij in totaal 43 minuten tegen Willem II, dat de grootste kans van de wedstrijd kreeg. Elton Kabangu brak door en kwam oog in oog te staan met Timon Wellenreuther, maar de voormalig goalie van de Tricolores redde.

De Duitser keepte na rust, waar Justin Bijlow in de eerste helft het Rotterdamse doel verdedigde. Verder gaf trainer Arne Slot in het eerste bedrijf ook speeltijd aan Santiago Giménez, de van een blessure herstelde Mats Wieffer en de tegen RKC Waalwijk (0-1) uitgevallen Orkun Kökçü. Quilindschy Hartman was, net als afgelopen weekend in Brabant, de linksback en werd dus vervangen door López.