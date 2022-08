Newcastle United gaat clubrecord verbreken voor oude Eredivisie-bekende

Woensdag, 24 augustus 2022 om 16:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:15

Alexander Isak gaat de duurste aanwinst ooit worden voor Newcastle United, zo kan The Athletic bevestigen na berichtgeving in Baskische media. Naar verluidt heeft de club 58 miljoen pond (ruim 68 miljoen euro) over voor de Zweed van Real Sociedad en daarmee zou hij de Braziliaan Joelinton van de troon stoten. Ex-Willem II'er Isak heeft bij de Basken nog een contract tot medio 2026.

Zweeds international Isak speelde tussen januari en juni 2019 nog voor Willem II en maakte veertien doelpunten in achttien wedstrijden voor de Tricolores. Borussia Dortmund, dat hem verhuurde, haalde Isak terug maar in Duitsland kwam hij minder goed uit de verf met slechts één treffer in dertien duels. Dus vertrok hij naar Real Sociedad waar hij zijn vorm weer terugvond, want de teller staat inmiddels op 44 goals en acht assists in 132 wedstrijden. Hij trok de aandacht van menig grote club en lijkt nu dus naar Engeland te vertrekken.

De steenrijke club uit Newcastle en Real Sociedad zouden een akkoord hebben bereikt over de afkoopsom van Isak, die nog tot medio 2026 vastligt. Als the Magpies de ruim 68 miljoen euro naar Sociedad overmaken, wordt Isak de duurste aanwinst ooit voor Newcastle. Voor nummer twee Joelinton, telde Newcastle in 2019 ruim 45 miljoen euro neer. Voor Bruno Guimarães (44 miljoen euro, van Olympique Lyon), Sven Botman (42 miljoen euro, van Lille), Joe Willock (30 miljoen euro, van Arsenal) en Chris Wood (30 miljoen euro, van Burnley) tastte Newcastle tot nu toe ook flink diep in de buidel.

Als de transfer doorgang vindt, wordt Isak de vierde duurste aanwinst van deze transferzomer tot nu toe. Alleen Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool) en Casemiro (Man United) kostten meer dan Isak. Newcastle is met één winstpartij en twee gelijke spelen nog ongeslagen in de Premier League en staat op de zesde plek.