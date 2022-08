Ziyech is nu ‘topprioriteit’ voor Ajax, dat de gesprekken met Chelsea start

Woensdag, 24 augustus 2022 om 15:01 • Guy Habets

Ajax gaat in gesprek met Chelsea over een transfer van Hakim Ziyech. De Marokkaanse stilist geldt als 'topprioriteit' in Amsterdam, zo weet Fabrizio Romano, en er is al twee keer met de aanvallende middenvelder gesproken. Nu is het tijd voor de onderhandelingen met the Blues.

Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra hebben naar verluidt al twee gesprekken met Ziyech gevoerd en naar aanleiding daarvan heeft Ajax besloten om door te pakken. De transfer van de technicus, die de aan Manchester United gelinkte Antony kan gaan vervangen, wordt nu als 'topprioriteit' gezien in de Johan Cruijff ArenA. Er staat een gespreksronde gepland met Chelsea en dan moet blijken hoe de Londense club tegenover een huurdeal staat. Wellicht kan er ook een optie tot koop in het akkoord worden opgenomen.

De tijd dringt wel voor Ajax, aangezien dinsdag duidelijk werd dat ook Tottenham Hotspur interesse heeft in Ziyech. De 29-jarige Marokkaans international zou de gewenste aankoop zijn van Conte. De Italiaanse manager is nog op zoek naar een aanvaller met ervaring en zag eerder al een poging om Nicoló Zaniolo bij AS Roma los te weken mislukken. Ziyech geldt als alternatief en de financiën zijn voor Spurs een stuk eenvoudiger op te hoesten dan voor Ajax.

Abdullah Ziyech voedde ondertussen de geruchten rond een terugkeer van zijn broer in de Johan Cruijff ArenA. Hij postte een foto op Instagram van de Chelsea-speler in het shirt van Ajax. De in Dronten geboren middenvelder annex aanvaller was eerder al buitengewoon succesvol in Amsterdam. Zo maakte hij in het seizoen 2018/19 deel uit van het Ajax dat de halve finale van de Champions League wist te bereiken, en werd hij in datzelfde seizoen kampioen van Nederland. Ziyech trok in 2020 voor veertig miljoen euro van Ajax naar Chelsea, waar zijn contract nog tot medio 2025 doorloopt.