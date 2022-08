Jonker stelt doelen met Leeuwinnen en maakt meteen eerste selectie bekend

Woensdag, 24 augustus 2022 om 15:20 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:21

Andries Jonker ziet in het bondscoachschap van de Oranje Leeuwinnen een ‘geweldige sportieve uitdaging’ en hij wil terug naar de prestaties van 2017. In zijn ogen waren de Oranjevrouwen toen op hun best en dat niveau is sindsdien nooit meer behaald. “Ik wil kijken hoe ver ik dit team kan krijgen”, zegt de woensdag aangestelde Jonker in een interview op de officiële kanalen van de KNVB. Hij maakte en passant ook meteen zijn eerste selectie bekend.

Op de vraag of de Amsterdammer zin heeft in zijn nieuwe job klinkt het op zijn Jonkers: “Ja. Anders had ik het niet gedaan.” Hij ziet een ‘grote en vooral een sportieve uitdaging’ om de Oranje Leeuwinnen naar het WK van 2023 in in Australië en Nieuw-Zeeland te leiden. “Ik heb veel ervaring met het vrouwenvoetbal”, vertelt Jonker. “Niet de afgelopen, recente jaren, maar in 1990 werkte ik al voor de KNVB en heb ik mij ruim zeven jaar op regionaal niveau met het meisjesvoetbal beziggehouden. Ook was ik als assistent-coach vijf jaar achter elkaar berokken bij het nationale meisjesteam onder de 16. Na mijn periode in Volendam ben ik teruggekomen en ben ik een half jaar interim coach van de Oranje Leeuwinnen geweest. Dat was heel leuk want de meiden die ik kende uit de O16 waren inmiddels doorgestoten naar het grote Oranje.”

?? ???????? ???????? ?? Bondscoach Andries Jonker heeft ???? ???????????????????? geselecteerd voor het oefenduel tegen Schotland (2/9) en het beslissende WK-kwalificatieduel tegen IJsland (6/9). ?? Zien we jullie daar? ??#NEDSCO #NEDISL pic.twitter.com/xgeDqxcgoG — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) August 24, 2022



Jonker is blij om terug te zijn bij de KNVB en de Oranjevrouwen. “Ja ik verheug mij er wel op om dit te doen." Niet lang geleden werd hij ook al gepolst, maar toen kreeg de KNVB nul op rekest. Waarom koos hij nu wel voor het bondscoachschap? “De vorige keer was ik druk met Telstar. Daar had ik afspraken mee en ik werkte daar met heel veel plezier. Nu lag dat anders. Ik ben nu niet meer gebonden aan een club of aan een spelersgroep en de vorige keer dat de KNVB mij polste, voelde ik dat wel nog heel sterk.”

De toekomst van de Oranje Leeuwinnen ziet Jonker vol goede zin tegemoet. “Er ligt een enorme uitdaging om het WK te halen en er staat een talentvol team, denk ik. Er dienen zich ook nieuwe speelsters aan en er is een staf die ik voor een deel ken. Ik had het gevoel dat ik dit nú moest doen en ik denk dat ik hier veer plezier aan kan ontlenen, maar ook dat er een geweldige sportieve uitdaging ligt.” Naar eigen zeggen is Jonker ‘heel eerzuchtig en gedreven’ en wil hij kijken hoe ver hij dit team kan krijgen. “De Oranje Leeuwinnen zijn in 2017 uit het niets de top geworden. En terecht. Die ploeg was in mijn beleving het beste wat zij tot op heden hebben gepresteerd. Daarna, met alle respect, hebben zij het geweldig gedaan, maar nooit meer dat niveau uit 2017 aangetikt."

De eerste en meest cruciale horde is WK-kwalificatie, dus Jonker kan meteen aan de slag. “Het moet meteen, er is weinig tijd en ik zal die optimaal moeten benutten om tegen IJsland zo goed mogelijk aan de aftrap te verschijnen.” De Leeuwinnen oefenen op 2 september in Zwolle nog tegen Schotland. “Maar die wedstrijd staat volledig in het teken van de wedstrijd tegen IJsland. “Als we die winnen zijn we gekwalificeerd en dat is hét doel voor dit moment. En daar moet alles voor wijken."