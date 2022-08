Fans van Rangers kopen shirts van Ajax, PSV-aanhang verstoort nachtrust

Woensdag, 24 augustus 2022 om 14:45

Fans van Rangers zijn naar Amsterdam gereisd om het derde shirt van Ajax aan te schaffen met de naam van Calvin Bassey achterop. Dat meldt Ajax Life, dat ook foto's heeft van de Schotse aanhang. De supporters van Rangers, die woensdagavond in het uitvak van het Philips Stadion zullen zitten en ten koste van PSV de groepsfase van de Champions League willen bereiken, zijn al jarenlang vriendschappelijk verbonden aan de Ajax-aanhang.

Woensdag maakte Ajax het derde shirt voor het komende Europese seizoen bekend en vanaf 10.00 uur stonden er lange rijen voor de fanshops in Amsterdam. Bij de winkel bij de Johan Cruijff ArenA meldde zich een grote groep met fans van Rangers. Zij zijn in Nederland omdat hun club woensdagavond in de return van de play-offs van de Champions League tegen PSV speelt en maakten van de gelegenheid gebruik om naar de hoofdstad af te reizen en een shirt aan te schaffen.

Supporters @RangersFC komen in aanloop naar #psvran naar Amsterdam om derde shirtje met Bassey achterop te scoren! ?? #ajax pic.twitter.com/sMqQH3GNPN — Ajax Life (@ajaxlife) August 24, 2022

Volgens Ajax Life was vooral het shirt met de naam van Bassey achterop geliefd bij de Schotten. De centrale verdediger speelde immers tot deze zomer nog op Ibrox en maakte toen voor een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro de overstap naar Ajax. Daarnaast zijn de fans van Rangers ook al geruime tijd bevriend met de supporters van Ajax. Vorige week was er in Glasgow nog een Amsterdamse vlag te zien in een thuisvak.

Woensdagavond strijden het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst en PSV om een plekje in de groepsfase van de Champions League. Het spectaculaire heenduel in Schotland eindigde in 2-2. In de nacht van dinsdag op woensdag werd er volgens het Eindhovens Dagblad door de fans van de Eindhovenaren nog vuurwerk afgestoken bij het hotel waar de spelers en staf van Rangers overnachtten. Vorige week deed de Schotse aanhang precies hetzelfde bij de delegatie van PSV in Glasgow.