‘Ik dacht niet per se dat Virgil van Dijk het niveau van Liverpool zou halen’

Woensdag, 24 augustus 2022 om 14:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:23

Michael de Leeuw keerde deze zomer terug bij Willem II. Nadat een doorbraak vanuit de jeugd bij de Tilburgers er niet in zat, vertrok hij naar BV Veendam. Na avonturen bij onder meer Chicago Fire en FC Groningen, was het tijd om naar huis te gaan. Onder leiding van trainer Kevin Hofland is het doel dit seizoen duidelijk: promoveren naar de Eredivisie. Voetbalzone-verslaggever Kalum van Oudheusden reisde af naar Noord-Brabant en sprak met de 35-jarige spits.

De Leeuw leek op weg om door te breken bij Willem II, maar kreeg in 2009 toch slecht nieuws te horen, vertelt hij. “Michael, je kunt bij ons nog een jaar in de beloften spelen, maar als ik jou mag adviseren denk ik dat het voor jou het beste is om een stap terug te doen, om vervolgens twee stappen vooruit te zetten. Als je in de beloftencompetitie speelt is de stap naar de toenmalige Jupiler League eigenlijk een stap vooruit. Maar toch, als je bij een Eredivisieclub in de beloften speelt, breek je het liefst daar door. Ik heb dat advies wel ter harte genomen en heb goede gesprekken gehad met Joop Gall en Dick Lukkien, die destijds de trainers waren bij Veendam. Ik denk achteraf dat dat de beste keuze is geweest in mijn carrière. In mijn eerste jaar op het tweede niveau werd ik topscorer met 25 doelpunten. Dat was wel lekker binnenkomen.”

Na een uitstap bij De Graafschap kwam De Leeuw in 2012 terecht bij FC Groningen, waar hij de TOTO KNVB Beker in 2015 wist te winnen. Daarnaast werd hij dat jaar verkozen tot de nummer twee in de Speler van het Jaar-verkiezing. De nummer één was Virgil van Dijk. “Hij was toen al heel sterk en slim in de duels”, blikt De Leeuw terug. “De opening die hij nu op het hoogste niveau heeft, had hij toen ook al. Ik dacht niet per se dat hij het niveau van Liverpool zou halen, maar dat hij potentie had zag je toen al wel, ja. Ik vind het altijd mooi om spelers te volgen met wie ik heb gespeeld. Zo zijn er meerdere spelers die hele mooie stappen hebben gemaakt. Filip Kostic speelt nu bijvoorbeeld bij Juventus. Tuurlijk denk je weleens: ‘mooie clubs’, maar dat was niet voor mij weggelegd. Ik heb nu nog een hele mooie carrière waar ik hartstikke blij mee ben.”

De Leeuw keerde na zijn Amerikaanse avontuur in Chicago via FC Emmen terug bij Groningen, waar hij de aanvoerdersband droeg. Dat veranderde echter na de komst van Frank Wormuth. “Natuurlijk is het pijnlijk wanneer je op de tribune komt te zitten, terwijl je topfit bent en een meerwaarde denkt te kunnen zijn. Als ik terugkijk zie ik FC Groningen als een fantastische club en ik hoop dat ze het dit jaar fantastisch zullen doen. Maar goed, nu heb ik een hele mooie stap naar Willem II gemaakt. Zij spraken zoveel vertrouwen in me uit, ook toen ik in het begin mijn kinderen eigenlijk niet van hun scholen af wilde halen. Ik dacht: ik ben nu 35, misschien is het handig als de kinderen in een veilige, stabiele omgeving blijven. Uiteindelijk denk ik toch dat Willem II de beste keuze is geweest. Mijn kinderen krijgen elke ochtend worstenbroodjes”, lacht De Leeuw. “Nu kunnen ze zien waar ik ben opgegroeid en waar ik vandaan kom.”

Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma's.