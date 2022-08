UniBoost: Ajax zegeviert in Utrecht! 50x je inzet! Max inzet €1

Woensdag, 24 augustus 2022 om 19:30 • Rian Rosendaal

Met negen punten uit drie wedstrijden beleeft Ajax een prima seizoensstart. De volgende horde is FC Utrecht, dat een stuk minder goed aan de nieuwe jaargang in de Eredivisie is begonnen. Het is traditioneel een lastig uitduel voor Ajax.

De geruchten over het naderende vertrek van Antony naar Manchester United lijken geen vat te hebben op het elftal van trainer Alfred Schreuder. Na Fortuna Sittard (2-3) en FC Groningen (6-1) werd afgelopen zondag ook van Sparta Rotterdam (0-1) gewonnen, al was het geen overtuigende overwinning op Het Kasteel. Steven Bergwijn kroonde zich tot matchwinner van Ajax met een afstandsschot in de verre hoek, na een fraaie individuele actie van de snelle vleugelaanvaller.

Bergwijn produceerde onlangs al een hattrick tegen Groningen en de buitenspeler was dus ook tegen Sparta heel belangrijk voor Ajax. De grote vraag is: maakt de van Tottenham Hotspur overgekomen aanvaller ook in en tegen Utrecht het verschil voor de koploper in de Eredivisie? Bergwijn is met vier doelpunten voorlopig de topscorer. Onder meer Bas Dost en Sydney van Hooijdonk (3) moeten hem voor laten gaan.

