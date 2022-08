Dele Alli redt het ook niet bij Everton en zoekt zijn toevlucht in Turkije

Woensdag, 24 augustus 2022 om 13:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:43

Dele Alli gaat zijn carrière naar verluidt nieuw leven inblazen bij Besiktas en kan dus teamgenoot worden van Wout Weghorst. Dat weet Sky Sports dinsdag te melden. De Turkse nummer zes van vorig seizoen wil de middenvelder van Everton huren met een optie tot koop. De 37-voudig international van Engeland komt in Liverpool amper voor in de plannen van trainer Frank Lampard en mag uitzien naar een andere club.

Alli kwam begin dit kalenderjaar over van Tottenham Hotspur in een deal waarmee zo’n 40 miljoen pond gemoeid kon zijn. De totale som was afhankelijk van het aantal gespeelde wedstrijden. Zijn transfer gaf de Everton-fans grote hoop, want Alli stond in Engeland al jaren te boek als groot talent. Bij Spurs was hij op een zijspoor beland en een transfer naar Liverpool leek zijn redding. The Toffees beleefden vorig seizoen echter een horrorjaar en ontliepen ternauwernood degradatie naar de Championship.

In de voorbereiding op dit seizoen kreeg Alli wel minuten en scoorde hij voor het eerst, weliswaar in een oefenduel met Blackpool. Hij kreeg daarna zelfs complimenten van Lampard. Tot op heden staat de teller echter op dertien doelpuntloze officiële wedstrijden voor Everton en trainer Lampard ziet het dus ook niet in de middenvelder zitten. Everton’s trainer liet zich afgelopen dinsdag, na de met 0-1 gewonnen League Cup-wedstrijd tegen Fleetwood Town, al ontvallen dat Alli praktisch zeker vertrekt uit Liverpool.

Bij Sky Sports is men niet verbaasd dat hij bij Everton mislukte en dat een transfer naar Turkije nu dichtbij is. Ook werd aangestipt dat Alli misschien wel niet bij Everton speelde zodat de club eventuele clausules ontloopt. Bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden, moeten the Toffees namelijk extra geld overmaken aan Spurs. Alli heeft bij Everton nog een contract tot medio 2024.