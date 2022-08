Juventus schakelt door na getreuzel van Depay, die ‘nieuwe’ optie krijgt

Een transfer naar Juventus lijkt van de baan voor Memphis Depay. Dat meldt Fabrizio Romano. De aanvaller van Barcelona twijfelt al lang over een eventuele overstap naar Turijn en naar verluidt heeft la Vecchia Signora nu zelf besloten om de stekker uit de deal te trekken. Zij schakelen door naar Arkadiusz Milik en voor Depay dient zich een nieuwe optie aan. Hij zou ook terug kunnen keren bij Manchester United.

Juventus heeft nog niet officieel te kennen gegeven aan Depay dat ze niet meer geïnteresseerd zijn in zijn diensten, maar dat lijkt er snel van te gaan komen. De club uit Turijn heeft het vizier namelijk verlegd en gaat op zeer korte termijn in gesprek met het kamp-Milik. De hoop is dat er snel overeenstemming bereikt kan worden met de Poolse spits, zodat de transfer ruim voor de deadline van 1 september officieel kan worden gemaakt.

Juve moet wel ook nog in conclaaf treden met Olympique Marseille, de huidige werkgever van Milik. De bedoeling is dat er door de Italianen twee miljoen euro aan l'OM betaald wordt voor een huurperiode van een jaar en dat er een niet verplichte koopoptie in de deal bijgesloten wordt. Het aantal opties voor Depay, die weg mag bij Barcelona, slinkt ondertussen zienderogen. Volgens Marca is er de laatste dagen echter wel nog één bij gekomen.

Het Manchester United van Erik ten Hag zou in Depay een optie zien, mocht het niet mogelijk zijn om Cody Gakpo los te weken bij PSV. De aanvaller uit Brabant moet zo'n vijftig miljoen euro kosten en United is bereid om dat neer te tellen. Daarnaast heeft het ook al een persoonlijk akkoord bereikt met het kamp-Gakpo, maar toch is men er op Old Trafford niet zeker van dat het rondkomt. Depay geldt als alternatief.

Juve had de vijfde club kunnen worden waar Depay voor speelt. De flamboyante rechtspoot debuteerde in 2012 voor PSV, waarna Manchester United hem in juli 2015 voor 34 miljoen euro overnam van de Eindhovenaren. In Engeland wist de Oranje-international nooit echt zijn stempel te drukken, maar een terugkeer behoort dus nu toch tot de mogelijkheden. Na zijn periode op Old Trafford speelde Depay nog voor Olympique Lyon en dus Barça.