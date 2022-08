Kind van de club haalt drie weken na transfer meteen hard uit naar Barcelona

Riqui Puig is niet te spreken over de manier waarop Barcelona hem en collega-spelers naar de uitgang probeerde te werken. De 23-jarige middenvelder, die onlangs de transfer van Camp Nou naar Los Angeles Galaxy in de Major League Soccer maakte, had gehoopt op meer respect en heeft zich de afgelopen maanden niet welkom gevoeld in Catalonië.

Puig is een jongen van de club en werd opgeleid op La Masía, maar dat weerhield Barcelona en voorzitter Joan Laporta er niet van om hem niet bepaald subtiel naar de uitgang te dirigeren. "Ik heb het heel moeilijk gehad", vertelde de middenvelder op zijn presentatie in Los Angeles. "Het was voor mij ook nieuw dat Barcelona een toer ging maken en een aantal spelers gewoon thuisliet. Op die manier wil de clubleiding druk uitoefenen op spelers om weg te gaan, maar dat kan ook op een andere manier."



Samen met vier andere spelers die weg moesten bij Barcelona, bleef Puig achter. Ze trainden voor zichzelf op het trainingscomplex van Barça. "Dat vond ik heel erg lastig. Na alle jaren die ik bij de club ben geweest, hebben ze me heel erg pijn gedaan. Ik moest achterblijven, terwijl mijn ploeggenoten wel naar de Verenigde Staten konden en daar samen wedstrijden speelde. De club verkeert in een moeilijke situatie en ik weet dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar de beslissing om het op deze manier te doen is niet correct." Eerder brak de spelmaker ook al een lans voor Frenkie de Jong en stelde hij dat diens behandeling ook niet de juiste was.

Barcelona voorspelde aanvankelijk een grote toekomst voor Puig. De middenvelder, afgelopen seizoen drager van Xavi's oude rugnummer zes, stond ten tijde van zijn debuut bekend bij de club als 'de nieuwe Andrés Iniesta'. Na zijn debuut onder Ernesto Valverde in december 2018 wist Puig ook opvolgers Quique Setién, Ronald Koeman en Xavi niet te overtuigen van zijn kwaliteiten. De Spaans jeugdinternational kwam tot 56 wedstrijden in het eerste elftal van de Catalanen, waarin hij twee keer scoorde en drie assists verzorgde.