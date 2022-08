Sjoerd Ars drukt hardnekkige geruchten over opvolging Ultee de kop in

Woensdag, 24 augustus 2022

Er komt geen Turkse trainer bij Fortuna Sittard. Dat heeft technisch directeur Sjoerd Ars verteld in gesprek met Voetbal International. De hekkensluiter in de Eredivisie moet op zoek naar een nieuwe hoofdoach, nadat eerder deze week plots afscheid werd genomen van Sjors Ultee. Hardnekkige geruchten over de aanstelling van Turkse trainers als Fatih Terim of Senol Günes worden echter de kop in gedrukt door Ars.

"Nee, er zal geen Turkse trainer komen", steekt de technische man maar meteen van wal. "We hebben een profiel opgesteld en daar nu een aantal namen aan gekoppeld. Uiteindelijk is het nooit makkelijk om tijdens het seizoen een kwalitatief goede vervanger te halen die ook nog eens beschikbaar is. Maar we zijn op dit moment druk bezig om hopelijk op korte termijn iemand te kunnen presenteren die past in ons plaatje. Want we hebben een sterke selectie staan, zijn als club hard aan het groeien, dus dit is volgens mij een mooi moment om in te stappen voor een hoofdtrainer."

Fortuna verloor de eerste drie competitiewedstrijden van Ajax, FC Twente en SC Cambuur. Na het ontslag van Ultee nam Burak Yilmaz de regie in handen. De sterspeler tekende in Sittard een contract op voorwaarde dat hij na twee jaar als trainer bij de club betrokken zou blijven. "Burak heeft uiteraard een belangrijke rol binnen het team en de club, maar de verhalen dat hij in zijn eentje nu de opstelling gaat bepalen zijn echt niet waar", meent Ars. "Maar dat hij de trainers van advies voorziet en zijn mening geeft in het belang van de club lijkt me niet meer dan normaal gezien zijn status. Als Wesley Sneijder of Arjen Robben in zo’n situatie zouden hebben gezeten praat waarschijnlijk niemand erover."

Het stoort Ars dat er door de media een bepaalde beeldvorming wordt geschetst over Fortuna. "Leg mij in hemelsnaam eens uit hoe het kan dat iedere keer als er zich bij ons iets afspeelt, en bij iedere betaald voetbalclub gebeurt wel iets, heel het medialandschap moord en brand roept over de Turkse taferelen bij Fortuna. Daar kan ik persoonlijk met mijn hoofd echt niet bij. Ik heb in mijn carrière bij veel verschillende clubs gespeeld en uiteindelijk is er overal wel wat. Maar ontslaan wij een trainer na drie wedstrijden, dan zijn dat meteen weer Turkse taferelen. Dan roept zelfs de directeur van de CBV dat de club is overgenomen door Turkse eigenaren en dat er veel beweging is qua spelers en onrust, echt ongelooflijk."