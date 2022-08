Penaltykiller ADO: ‘Laat dan die statistieken maar spreken!’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Hugo Wentges, die in het afgelopen seizoen uitgroeide tot eerste keeper bij ADO Den Haag. Daarnaast debuteerde hij begin juni voor Jong Oranje, waarmee hij in 2023 naar het EK hoopt te gaan.

Op achtjarige leeftijd had Wentges een afbeelding van Maarten Stekelenburg op het achtergrondscherm van zijn computer staan. “Het was een foto van die wereldredding op een schot van Kaká, tijdens het WK in 2010. Stekelenburg was voor mij de grote man en ik heb vaak naar video’s van hem gekeken. Hij was echt iemand waar ik tegen opkeek.” Twaalf jaar later is Wentges zelf eerste keeper van ADO, dat onder leiding staat van hoofdtrainer Dirk Kuijt, die tijdens het roemruchte moment van Stekelenburg op het veld stond in Zuid-Afrika.

Wentges debuteerde in het afgelopen seizoen vlak na de winterstop voor ADO. In de uitwedstrijd bij Excelsior (3-2 winst) raakte Luuk Koopmans al na zes minuten geblesseerd, waardoor Wentges op Woudestein zijn eerste minuten onder de lat mocht staan voor de Haagse club. “Voor keepers zijn dat de momenten waarop je de kans echt moet grijpen. Daar heb je jaren voor getraind en in jezelf geïnvesteerd. Hoewel het als een beloning voelde voor al die jaren werken, wist ik dat ik me gelijk moest bewijzen.” Na die wedstrijd keepte Wentges nog dertien duels in zijn debuutseizoen, waarover hij tevreden is. “In die tweede seizoenshelft is het voor mij allemaal gaan lopen, terwijl ik niks anders deed dan in de jaren daarvoor. Soms moet je geduldig wachten op het juiste moment. Al zit dat niet in mijn aard.”

Al in de F-jes bij amateurclub ASC uit Oestgeest wist Wentges dat hij keeper wilde worden. Op zijn tiende stapte hij over naar ADO, waar hij vrijwel de gehele jeugdopleiding doorliep. Daar is Wentges dan ook trots op.“Ik heb bij ADO een groot gedeelte van mijn jeugd doorgebracht en kan toch wel zeggen dat ik hier ben opgegroeid. Ik heb hier een groot gedeelte van mijn ontwikkeling mogen doormaken. Niet alleen als voetballer, maar ook als persoon. Daar ben ik heel blij mee!”

Wentges weet goed wat hij als keeper aan een elftal kan toevoegen. “Ik zou mezelf omschrijven als een degelijke keeper, die weinig gekke dingen doet. Ik wil een factor van rust zijn in het veld en wil dat mijn medespelers me kunnen vertrouwen.” Wentges was als jeugdkeeper altijd al langer dan de rest. “Misschien ben ik me door mijn lengte wel eerder gaan ontwikkelen als lijnkeeper, terwijl kleinere keepers hun gebrek aan lengte vaak compenseren door extreem ver buiten hun doelgebied te keepen.”

Bij ADO krijgt Wentges keeperstraining van Raymond Mulder, met wie hij al elf jaar lang een band heeft opgebouwd. “Hij heeft mij als klein jochie naar de jeugd van ADO gehaald. Hoewel ik niet elk jaar intensief met hem heb gewerkt, hebben we altijd wel een band gehouden met elkaar. In het jaar dat ik terugkwam van mijn zware blessure heeft hij mij bij de Onder 21 vrij ver gepusht om op mijn oude niveau te komen en het plezier er weer in te krijgen. Dat was een bijzondere periode en daar ben ik hem dan ook dankbaar voor.”

Hugo Wentges met Giovanni Franken, die als interim-trainer bijna promoveerde met ADO

Ook aan Giovanni Franken koestert Wentges mooie herinneringen. Onder Franken bereikte ADO vorig jaar net niet de Eredivisie, toen de finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-offs na strafschoppen verloren ging tegen Excelsior. “Gio heeft mij echt de nummer 1 gemaakt vorig seizoen. Hij heeft mij zoveel vertrouwen gegeven in dat half jaar. Of het daarom lastig was dat hij niet verder mocht als hoofdtrainer? Je weet dat het kan gebeuren in het profvoetbal, al was de manier waarop wel heel zuur omdat we het bijna hadden gered met z’n allen. Dan had de wereld er misschien heel anders uitgezien.”

Die verloren finale van de Play-offs spookt nog wel eens door het hoofd van de jonge doelman. “Het gekke aan die laatste wedstrijd tegen Excelsior is dat ik een paar van de mooiste momenten uit mijn leven heb meegemaakt in die pot. De strafschop die ik pakte bij 0-0, van Thijs Dallinga, was de eerste penalty die ik tegen kreeg in mijn carrière. Mijn vrienden zaten achter het doel en het voelde alsof ik hun persoonlijk hoorde juichen. Ook mijn familie was aanwezig en daarom voelde alles onwerkelijk”, aldus Wentges, die in mei zijn contract bij ADO tot medio 2025 verlengde.

Hugo Wentges stopt een penalty van Thijs Dallinga, die nu furore maakt bij Toulouse in de Franse Ligue 1

Een maand later werd Wentges opgeroepen voor Jong Oranje. Na een aantal coronajaren mocht hij zich eindelijk weer laten zien bij de nationale ploeg. “Dat was een leuke en mooie ervaring. Ook omdat ik al eerder met veel jongens had gespeeld in de jeugdelftallen van Oranje en iedereen dus weer kon zien. Met Milan van Ewijk, Joshua Zirkzee, Sven Mijnans en Denzo Kasius waren er daarnaast een aantal jongens bij die ik eerder bij ADO als teamgenoot had. Het was een mooie kans om mezelf te testen op zo’n level en dat is volgens mij ook vrij aardig gegaan.” Uiteindelijk stond Wentges onder de lat in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong Gibraltar.

Terwijl Wentges met Jong Oranje op trainingskamp was, werd bekend dat Kuijt de nieuwe hoofdtrainer van ADO zou worden. Daardoor kreeg de doelman toch even de gelegenheid om te informeren bij een ploeggenoot. “Wouter Burger had hem al meegemaakt als trainer in de jeugd bij Feyenoord. Ik heb wel even aan hem gevraagd hoe Kuijt is als trainer. Wout trainde in die periode al vaak bij het eerste elftal, waardoor hij Kuijt vooral op wedstrijddagen van Onder 19 heeft kunnen ervaren. Hij vertelde mij dat het op die momenten een prima trainer was, al wilde ik zelf sowieso geen conclusies trekken uit de mening van een ander.”

Eigenlijk mocht Wentges in de voorbereiding later aansluiten bij ADO vanwege het trainingskamp met Jong Oranje. Toch koos hij ervoor om tegelijkertijd met de rest te starten aan het nieuwe seizoen. “Het was voor mij gewoon lekker om bij dit nieuwe proces direct aanwezig te zijn. Je wil met z’n allen iets moois opbouwen, dus daar wilde ik vanaf de eerste dag bij zijn.” Wentges was daarnaast zeer benieuwd naar de nieuwe trainer. “Kuijt was een enorm grote speler met een prachtige carrière, dus ik was vooral heel enthousiast om te kijken naar wat hij op ons als groep kan overbrengen.”

Één ding werd al direct duidelijk: Kuijt houdt van structuur in zijn selectie. “Gezamenlijk ontbijten, een gezamenlijke activatie in de gym, met z’n allen vijf minuten voor de training naar het veld, gezamenlijk lunchen en gestructureerde krachttrainingen. Achter alles zit wel een idee. De voorbereidingsfase beviel mij wel goed, waardoor het resultaat tegen Heracles (4-0 nederlaag) extra zuur was voor ons als team”, aldus Wentges.

“Onnodig was het ook. Wij zien er gelijk heel slecht uit en Heracles goed, puur omdat wij onze taken niet uitvoeren zoals vooraf besproken. Aan de andere kant zijn er nog genoeg wedstrijden om ons in te bewijzen. Vorig seizoen begonnen we nota bene met punten in mindering”, zo stelt Wentges, die niet op social media heeft gekeken na de wedstrijd in Almelo. “Dat probeer ik bewust te vermijden, omdat ik nogal een denker ben. Met name Twitter is een web van ongenuanceerde meningen waarbij het ene anonieme account wil dat je contract ontbonden wordt, terwijl de ander je een plek onder de lat bij Feyenoord toedicht.”

In de wedstrijd tegen Heracles pakte Wentges na rust nog wel een strafschop van Samuel Armenteros, waardoor hij in wedstrijden zelf twee van de twee penalty’s die hij tegen kreeg heeft gepakt. “Als ik mezelf nu een penaltykiller noem komen alle Twittertrollen waarschijnlijk weer tevoorschijn om te zeggen dat ik geen strafschop heb gepakt in de reeks tegen Excelsior, dus laat ik dat maar niet doen”, lacht hij. “Wat betreft penalty’s in wedstrijden: laat dan die statistieken maar spreken. Twee uit twee is best netjes, toch?”

Hugo Wentges stopt een penalty van Samuel Armenteros, tijdens de eerste speelronde van dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen

De doelstelling van ADO is ondanks de slechte competitiestart nog steeds duidelijk. “Deze club moet gewoon promoveren, want Den Haag hoort niet thuis op het tweede niveau van Nederland.” Ook op persoonlijk vlak heeft Wentges doelstellingen opgesteld. “Toevallig heb ik daar op de terugweg van mijn vakantie voor het eerst over nagedacht. Ik zat op het vliegveld van Barcelona na een gemiste vlucht en had zeven uur vertraging, waardoor ik rustig kon nadenken.”

“Ik hoop vijftien keer de nul te houden dit seizoen, al ben ik daarin ook afhankelijk van vele andere factoren. Tegen Heracles kreeg ik bijvoorbeeld na drie minuten al een onhoudbare vrije trap van Marko (Vejinovic, red.) tegen”, aldus Wentges, die het met name belangrijk vindt een stabiele factor te zijn voor ADO. “Dat is het hoofddoel en iets dat ik belangrijk vind als keeper. Daarmee hoop ik mijn plek bij Jong Oranje te behouden. Ik wil graag mee naar het EK!"