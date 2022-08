Andries Jonker volgt Parsons op als bondscoach Oranje Leeuwinnen

Woensdag, 24 augustus 2022 om 11:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Andries Jonker is de nieuwe bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De voormalig trainer van Willem II, Telstar en VfL Wolfsburg volgt Mark Parsons op, die twee weken geleden op straat werd gezet door de KNVB. Op 6 september staat voor Jonker, die tekent tot en met het EK van 2025, meteen de eerste grote test te wachten. De oranjevrouwen nemen het dan op tegen IJsland in de WK-kwalificatie.

Twee weken geleden besloot de voetbalbond afscheid te nemen van Parsons, die er niet in slaagde tot een succesvol EK te komen. De Oranje Leeuwinnen werden in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk en uitten in de persoon van Jill Roord openlijk hun onvrede over de bondscoach. Voor de KNVB voldoende om de samenwerking met de Engelsman op te zeggen. Jonker was in het verleden al vaker in beeld voor de functie, maar hield de boot tot dusver af.

"Andries is een voor de hand liggende keuze. Hij heeft natuurlijk al ervaring opgedaan in de top van het vrouwenvoetbal en neemt bovendien veel kennis en ervaring mee uit de top van het mannenvoetbal. We hebben Andries niet voor niets eerder al gepolst. Hij staat al een tijd op ons lijstje. Het is daarom goed nieuws dat hij zo snel kan en wil instappen om het team te gaan leiden richting de kwalificatie voor het WK. Uiteindelijk moeten de Oranje Leeuwinnen altijd meespelen voor de prijzen en zo ziet Andries dat ook. We kijken enorm uit naar onze samenwerking", aldus Jan Dirk van der Zee, binnen de KNVB verantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal.

De oud-trainer van onder meer Willem II en VfL Wolfsburg gaf er de voorkeur aan om dagelijks op het veld te staan. Wel liet hij tijdens het afgelopen EK doorschemeren oren te hebben naar een functie in het vrouwenvoetbal. "Met vrouwen kan je ontzettend goed aan iets bouwen en aan iets werken. Ze zijn heel toegewijd, dat vind ik een leuke kant. Maar tot nu toe heb ik steeds de boot afgehouden", zo vertelde hij bij Studio Engeland.

Jonker bekleedde naast het hoofdtrainerschap ook tal van andere functies binnen de voetballerij. Zo was hij hoofd jeugdopleiding bij Arsenal en was hij bij Telstar naast coach ook technisch directeur. Bij laatstgenoemde club had hij de mogelijkheid om zijn aflopende contract te verlengen, maar maakte hij in mei zijn afscheid kenbaar. "Ik heb me zijdelings bemoeid met het vrouwenteam en de meisjes Onder 20 jaar", zei hij bij zijn vertrek.

Bij de Oranje Leeuwinnen staat Jonker meteen voor een grote uitdaging, daar kwalificatie voor het WK bewerkstelligd moet worden. Het Nederlands vrouwenteam gaat aan kop in de poule met IJsland, Belarus, Tsjechië en Cyprus. IJsland staat tweede met twee punten minder, maar speelde ook een wedstrijd minder. Op 6 september nemen de nummers één en twee het in een onderling duel tegen elkaar op in Utrecht. Volgende week vrijdag oefent Oranje tegen Schotland.