Ajax presenteert derde tenue vol verwijzingen naar straatvoetbal

Woensdag, 24 augustus 2022 om 11:27 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:31

In navolging van het zwartgouden tenue in het seizoen 2020/21 en het ‘Bob Marley’-tricot van vorig jaar, heeft Ajax opnieuw een derde tenue gepresenteerd. Samen met het van origine Amsterdamse modemerk Daily Paper lanceerden de Amsterdammers en kledingsponsor adidas woensdagochtend het overwegend gouden tenue. Het is een eerbetoon aan de Amsterdamse straatvoetbalcultuur en de gouden generatie plus de impact op de gemeenschapszin in Amsterdam.

De aankondiging van Ajax, dinsdagavond op Twitter, leidde woensdagochtend tot lange rijen voor de fanshop bij de Johan Cruijff ArenA, zo was te zien op sociale media. Enkele maanden geleden lekten er al beelden uit van het shirt en kwam de samenwerking met Daily Paper aan het licht. Op het shirt zijn negen prominente Amsterdamse straatvoetbalpleintjes te zien die als transparant zwart watermerk in de stof zijn gedrukt. In het bijbehorende lanceringsfilmpje wordt de nadruk gelegd op de voetbalpleintjes en zijn huidige spelers van de Amsterdammers te zien, maar onder anderen ook ex-Ajacieden Gregory van der Wiel, Richard Witschge, Simon Tahamata, John van 't Schip, Ronald de Boer en Sjaak Swart.

The golden courts of Amsterdam. pic.twitter.com/2MoZv11eMn — AFC Ajax (@AFCAjax) August 24, 2022

Met het tenue brengen Ajax, adidas en Daily Paper een eerbetoon aan de unieke straatvoetbalcultuur van de stad. Op het shirt zijn negen pleintjes te ontdekken: Balboaplein, Zaandammerplein, A. Nouriplein (voorheen Nigel de Jongplein), Louis De Visserplein (Gregory van der Wielplein), Piramide, Hendrick de Keijserplein, Joubertplein, adidas Plein en Ob/Boni Plein. Een speelse interpretatie van het Amsterdamse stadswapen, met Pan-Afrikaanse kleuren, is in de nek te vinden. De kleuren verwijzen naar de Afrikaanse wortels van Daily Paper. Ook 1275, het oprichtingsjaar van Amsterdam en de bijnamen Mokum en Damsko zijn zichtbaar.

De traditionele rode baan in het midden is vervangen door een rood/zwarte streep, een verwijzing naar de kleuren van de Amsterdamse vlag. Mocht Ajax in dit derde tenue in officiële wedstrijden aantreden, dan zal dit verschillen van het shirt dat de fans kopen. Dit in verband met regelgeving van overkoepelende organisaties, die verbiedt dat logo’s, zoals die van Daily Paper, tijdens de wedstrijden te zien mogen zijn. Het tenue bestaat verder uit een zwarte broek met witte details en gouden kousen met een rood/zwarte band. Het tenue zal vooral tijdens Europese uitwedstrijden gedragen worden, maar kan ook gedragen worden tijdens nationale wedstrijden als dat de beste optie is.