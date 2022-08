Letschert doet zijn verhaal: ‘Mijn dochter belandde in het ziekenhuis’

Woensdag, 24 augustus 2022 om 10:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:49

Timo Letschert heeft zich uitgesproken over zijn ongelukkige huwelijk met AZ. Maandag werd bekend dat het contract van de verdediger 'in onderling overleg' werd ontbonden. Het duel met FC Twente, vorig jaar september, werd daarmee de laatste van Letschert in het shirt van de Alkmaarders. In gesprek met De Telegraaf vertelt de mandekker dat hij tien dagen voor zijn gitzwarte optreden tegen de Tukkers, waarin hij na twintig minuten werd gewisseld, een dochtertje kreeg die in het ziekenhuis belandde.

Letschert ging tegen FC Twente hopeloos in de fout en werd na twintig minuten, toen AZ met 2-0 achter stond, naar de kant gehaald door Pascal Jansen. Privé-omstandigheden lagen ten grondslag aan zijn inzinking, vertelt Letschert. "Ik heb mijn privéproblemen altijd voor mezelf gehouden binnen de club, omdat ik het gevoel had dat ik die kon uitschakelen en in staat was lekker te spelen. Dat de wedstrijden zelfs een goede afleiding zouden zijn. Met de wetenschap van nu was het gewoon beter geweest om onze trainer Pascal Jansen wel in te lichten over wat er thuis speelde en niet tegen FC Twente te spelen."

Het dochtertje van Letschert belandde vanwege extreem gewichtsverlies in het ziekenhuis. "De situatie ging alleen maar achteruit", aldus de verdediger. "Ze kreeg geen voeding meer binnen, werd moeilijk wakker en was eigenlijk alleen nog maar aan het slapen. De impact daarvan heb ik als jonge vader onderschat. Ik dacht dat ik mijn verstand op nul kon zetten, maar dat was niet zo. Tegen Twente lukte het niet om te presteren en na afloop raakte ik in een diep dal." Letschert besloot na de rampavond op eigen houtje terug te reizen naar Alkmaar en kreeg van de club een schorsing en een boete opgelegd.

Letschert kreeg eind vorig jaar al van Jansen te horen dat er voor hem geen plek meer was, maar besloot bewust te blijven. "In de winterstop was het nog te vroeg om een stap te maken, omdat het qua gezondheid van Indi nog op en af was en er vele controles plaatshadden. Nu kan ik met een gerust hart een volgende stap maken en daar heb ik bijzonder veel zin in." Met zijn dochtertje gaat het inmiddels de goede kant op. "Ze loopt nog wel iets achter qua gewicht, maar ze is kerngezond. Ze is heel goed uit die nare periode gekomen.”