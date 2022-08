Brobbey uit op eerherstel: ‘Ik betaal Ajax terug met een mooie transfersom’

Woensdag, 24 augustus 2022 om 09:56 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:11

Als het aan Brian Brobbey ligt, gaat Ajax bij een toekomstige transfer goed aan hem verdienen. Afgelopen zomer keerde de aanvaller terug bij ‘zijn’ Ajax na een kort uitstapje bij RB Leipzig. De Amsterdammers moesten ruim zestien miljoen euro betalen voor de zelf opgeleide speler, die de club transfervrij verliet. Daar zit Brobbey echter niet mee, zo vertelt de spits tegen Voetbal International.

Met één goal en twee assists is de jonge spits redelijk aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen, al miste hij ook een paar grote kansen. Tot treffers tegen FC Groningen en Sparta kwam hij niet. Als doel legt Brobbey zichzelf op om in de competitie ‘ongeveer zestien tot achttien goals’ te maken. "Vorig seizoen had ik zeven doelpunten in elf competitieduels, dus die lijn maar doortrekken. Ajax is mijn thuis. Ik ben hier opgegroeid, als klein jochie ben ik op mijn achtste hier gekomen. Ik ken alle mensen bij Ajax goed en zij kennen mij. Heerlijk om weer terug te zijn. Ook qua voetballen. Lekker Ajax, lekker 4-3-3 en aanvallen."

Na veel geruchten over een terugkeer naar Amsterdam vanuit Leipzig werd de ‘verloren zoon’ op 22 juli teruggekocht van de Duitsers. Tijdens zijn vakantie had Brobbey al uitvoerig met Ajax’ nieuwe trainer Alfred Schreuder gesproken. Van een definitieve overgang was toen nog geen sprake en dus begon hij aan de voorbereiding in Leipzig. Dat hij op beelden enigszins beteuterd het Duitse trainingsveld leek te betreden, was volgens Brobbey onjuist. “Ik liep gewoon lekker ontspannen en rustig in mijn eentje het trainingsveld op, meer niet."

Dat Brobbey ongeduldig was en zo snel mogelijk vanuit Leipzig terug wilde keren naar Amsterdam, kreeg zaakwaarnemer José Fortes Rodrigues elke dag te horen. “Ik wilde zo graag terug naar Amsterdam. Ik vroeg hem op een gegeven moment elke dag: ‘Wanneer is het rond, wanneer kan ik terug naar Ajax?’ Hij antwoordde steeds dat ik gewoon even geduld moest hebben. Dat geduld heb ik wel gehad, maar makkelijk was dat niet, want ik wilde gewoon naar Ajax. Geloof me: over een paar jaar betaal ik Ajax wel terug met een mooie transfersom. En dan heeft de club een mooie winst gemaakt."

Blauwtje Erik ten Hag

Vorig seizoen, na Ajax’ gewonnen wedstrijd tegen NEC, waarin Brobbey als huurling van RB Leipzig de winnende maakte, grapte hij dat Ten Hag hem maar mee moest nemen naar Manchester United. Dat kwam afgelopen zomer bijna uit, zo bleek later. “Erik wilde ook met me samenwerken, appte een keertje of ik er voor open stond, maar ik heb hem netjes bedankt. Ik wilde terug. Mijn vrienden hier, de speelstijl van Ajax, het was gewoon nog niet af. Ik moet hier eerst nog echt slagen als spits van Ajax 1. Zo voelde ook het afgelopen half jaar, toen ik op huurbasis hier speelde. Ik had daarna echt het gevoel: ik moet echt terug”, aldus Brobbey.

Dat Ajax diep in de buidel moest tasten voor zijn terugkeer, kwam de club en de spits op veel kritiek te staan. Ajax leidde hem in tien jaar tijd zelf op en zag hem gratis naar RB Leipzig vertrekken. Een jaar later moesten de Amsterdammers een enorm bedrag ophoesten om een terugkeer te bewerkstelligen. “Mensen vinden het misschien gek, maar zo is het nou eenmaal gelopen”, aldus Brobbey. “En José zei altijd: ‘Vind voor dat bedrag maar een betere spits’. Op het transferbedrag van deze zomer had ik ook geen invloed, dat was iets tussen Ajax en Leipzig. Maar ik snap het aan de andere kant wel hoor, dat het best apart is.”