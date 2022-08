Vermoedelijke opstelling Rangers: gunstige statistieken bieden Gio houvast

Woensdag, 24 augustus 2022 om 08:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:07

Waar Ruud van Nistelrooij met zijn PSV, dankzij een Eredivisieloos weekend, in alle rust naar de Champions League-clash met Rangers toe kon werken, was dat voor Giovanni van Bronckhorst wel anders. Afgelopen weekend verloor Rangers niet alleen twee punten tegen Hibernian, maar ook twee spelers die met rood van het veld moesten. Daarnaast werd aanvaller Alfredo Morelos ook nog uit de selectie gezet. Van Bronckhorst zal naar alle waarschijnlijkheid met dezelfde elf spelers als een week eerder op Ibrox aantreden.

Rangers plaatste zich voor het laatst in het seizoen 2010/11 voor de Champions League en dus snakt men in Glasgow naar deelname aan het miljardenbal. De wedstrijd in Schotland eindigde in een 2-2 gelijkspel en de late PSV-treffer van Armando Obispo was een bittere pil voor Rangers. Toch is Van Bronckhorst positief over een goed resultaat in Eindhoven. Op de persconferentie zei hij dinsdag dat zijn selectie klaar voor de clash. De Nederlander ziet de rust die Rangers niet kreeg en PSV dus wel, niet als excuus. “We hebben het hele vorige seizoen bijna twee keer per week gespeeld. Ja, het was afgelopen zaterdag een zware en fysieke wedstrijd, maar we zijn hier, we zijn sterk en we zijn klaar om weer alles te geven op het veld."

Kijkend naar de statistieken wacht de Eindhovenaren een zware klus. PSV versloeg Rangers slechts één keer in zeven ontmoetingen, Rangers won drie keer. De Schotten bleven bovendien ongeslagen tijdens de vorige drie bezoekjes aan het Philips Stadion. In 1999, toen beide ploegen elkaar troffen in de groepsfase van de Champions League, stonden Van Bronckhorst en Van Nistelrooij als spelers tegenover elkaar. Zowel in Schotland (4-1, doelpunt Van Nistelrooij) als in Eindhoven (0-1) won Rangers.

Naast de eerdergenoemde Morelos zijn de geblesseerden Ben Davies, Ianis Hagi, Filip Helander, Kemar Roofe en John Souttar niet meegereisd naar Eindhoven. Middenvelder Glen Kamara is weer beschikbaar en zal op de bank plaatsnemen. Middenvelder John Lundstram, die tegen Hibernian een rode kaart pakte, zal woensdagavond in de basis starten. Om zich te verzekeren van de Champions League-miljoenen zal Van Bronckhorst dus dezelfde elf spelers het veld in sturen als een week eerder op Ibrox.

Vermoedelijke opstelling Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Davis, Lawrence; Tillman, Colak, Kent