Van Hooijdonk maakt zich ernstig zorgen: ‘Die club steekt in een diepe crisis’

Woensdag, 24 augustus 2022 om 08:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:52

Pierre van Hooijdonk maakt zich zorgen om de situatie bij Vitesse. De Arnhemse club is nog altijd in afwachting van een nieuwe eigenaar en is de Eredivisie ondertussen rampzalig begonnen met drie nederlagen. Van Hooijdonk zegt zich afgelopen zaterdag 'kapotgeschrokken' te zijn. De voormalig spits van Feyenoord was aandachtig toeschouwer bij zijn zoon, die namens sc Heerenveen een hattrick voor zijn rekening nam in de met 0-4 gewonnen uitwedstrijd.

Van Hooijdonk haalt met de lage bezettingsgraad meteen een heet hangijzer aan. Maar niet alleen de lege stoeltjes zorgden voor verbazing bij de voormalige Oranje-international. "Ik ben me echt kapotgeschrokken. En dan van alles dat ik aantrof in GelreDome. Dat begon al bij binnenkomst. Het stadion was zowat leeg. Ze kunnen 10.000 toeschouwers opgeven, maar die zaten er niet. En zeker niet betalend. Er waren allerlei jeugdteams uitgenodigd. Het was gewoon schrijnend te zien: zo’n groot stadion en dan geen bezoekers", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Volgens Van Hooijdonk heeft Vitesse deze zomer niet één, maar twee jassen uitgedaan. "Bazoer, Doekhi, Rasmussen, Openda, Grbic, Tannane zijn allemaal vertrokken. In plaats daarvan is middelmaat aangetrokken. Of nog slechter." Hoofdveroorzaker in dat opzicht is Johannes Spors, meent Van Hooijdonk. "Er is onder zijn leiding geen contract met een sterkhouder verlengd. Er zijn wél veel matige spelers binnengehaald en zo er is geen waarde op het veld gecreëerd. Spors is een type dat je meer ziet in het profvoetbal. Ze kunnen praten als Brugman, maar inhoudelijk is het helemaal niks."

NAC Breda

Van Hooijdonk is bij dat het bij 'zijn' NAC Breda niet zo ver is gekomen. De Brabanders stonden ook op het punt om te worden overgenomen, maar wisten de verkoop aan de Engelse City Football Group ternauwernood te voorkomen. "Op het moment dat je de club verkoopt, krijg je die nooit meer terug. Daarom ben ik blij dat er bij NAC verzet was tegen de City Group. Of het nu Russen zijn, Amerikanen, Chinezen of Saoedi’s: zij bepalen de koers. Je hebt in eigen huis gewoon helemaal niks meer te vertellen. Zij zetten hun eigen mensen op alle bepalende posities. Na verloop van jaren ontstaat er zo vaak ook gelatenheid bij clubmensen.”

In de ogen van Van Hooijdonk is Vitesse 'een lege huls'. Omroep Gelderland schreef afgelopen week al dat de geringe berichtgeving vanuit Vitesse, over de huidige stand van zaken wat betreft de overname van de club, voor verdeeldheid zorgt bij de achterban. "Als er geen eigenaar is, is er ook geen bestaansrecht. Althans niet in de Eredivisie. Dus om de boel te redden, moet nu snel een nieuwe investeerder aantreden. Zoals het er nu uitziet, moet iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt zich ernstig zorgen maken", besluit Van Hooijdonk.