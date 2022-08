Okoye beleeft rampdebuut bij Watford en ligt uit het bekertoernooi

Woensdag, 24 augustus 2022 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:15

Maduka Okoye is bij zijn officiële debuut in het shirt van Watford op beschamende wijze uitgeschakeld in de strijd om de EFL Cup. Dinsdagavond waren The Hornets niet opgewassen tegen MK Dons, dat uitkomt in de League One: 0-2. Voor de van Sparta Rotterdam overgekomen goalie waren het zijn eerste minuten in het shirt van Watford in een officiële wedstrijd. MK Dons plaatst zich door de zege voor de derde ronde.

Okoye kreeg in de voorbereiding de mogelijkheid om zich te laten zien bij Watford, maar wist bij aanvang van het nieuwe seizoen geen basisplek te veroveren onder de lat. Daniel Bachmann fungeert in de Championship als eerste doelman, terwijl Okoye veroordeeld is tot het spelen van de bekerwedstrijden. De ploeg van manager Rob Edwards liep in de competitie al tegen zes verliespunten (twee overwinningen, drie gelijke spelen) aan en ligt nu tevens uit het bekertoernooi.

Edwards wijzigde zijn elftal op zes posities ten opzichte van het 0-0 gelijkspel van afgelopen weekend tegen Preston North End. Naast Okoye debuteerde ook Mattie Pollock. In een gelijk opgaande eerste helft, waren het de bezoekers die op slag van rust de leiding grepen via Matthew Dennis. Even daarvoor had Okoye ingegrepen op een inzet van Louie Barry en zag hij William Troost-Ekong handelend optreden.

Na rust liet Troost-Ekong zich in aanvallend opzicht zien en kopte hij een vrije trap van Joseph Hungbo over het doel. Darragh Burns zorgde niet veel later voor een verdubbeling van de score, toen hij op twintig meter van het doel van Okoye te veel ruimte kreeg en de doelman passeerde met een lage schuiver. Hoewel Watford in de slotfase aandrong in de jacht op de aansluitingstreffer, kwam MK Dons geen moment in gevaar.