Vermoedelijke opstelling PSV: zilvervloot in handen van deze elf

Woensdag, 24 augustus 2022 om 07:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:42

PSV is nog één horde verwijderd van de groepsfase van de Champions League. Woensdagavond neemt de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij het op tegen Rangers. Het heenduel op Ibrox eindigde vorige week, mede door geschutter bij Walter Benítez, in een 2-2 gelijkspel. Van Nistelrooij wijzigt vermoedelijk niets aan zijn elftal en start met dezelfde elf spelers als acht dagen geleden. Bij plaatsing gaat PSV donderdag meteen in de koker.

PSV neemt na het gelijkspel van vorige week een redelijk goed gevoel mee naar Eindhoven. Na het openingsdoelpunt van Ibrahim Sangaré herpakte Rangers zich door doelpunten van Antonio Colak en Tom Lawrence. Doelman Walter Benítez ging daarbij hopeloos in de fout. Armando Obispo zorgde er met een fraaie kopbal uit een hoekschop voor dat die fout niet tot een nederlaag leidde. Het duel in het Philips Stadion begint woensdagavond om 21.00 uur. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Van Nistelrooij heeft weinig redenen om zijn elftal om te gooien. De oefenmeester heeft met Fredrik Oppegård, Richard Ledezma, Mauro Júnior, Yorbe Vertessen, Noni Madueke en Olivier Boscagli weliswaar een zestal geblesseerden, maar kan de laatste weken bouwen op een vaste kern. Het wegvallen van Oppegård, die afgelopen maandag de training moest staken, is wel een flinke domper. In defensief opzicht zijn de keuzes niet oneindig voor Van Nistelrooij. Boscagli ligt er voorlopig nog uit, van Mauro wordt verwacht dat hij nog enkele weken nodig heeft.

KNVB

In tegenstelling tot Rangers, dat afgelopen weekend met 2-2 gelijkspeelde tegen Hibernian, staat de focus bij PSV al een week op de return in de play-offs van de Champions League. Het elftal van Van Nistelrooij werd door de KNVB vrijgeroosterd en heeft om die reden volledig kunnen toewerken naar het cruciale duel. "We moeten de voetbalbond dankbaar zijn dat ze ons de ruimte gegeven om langer te herstellen. Het is echt goed dat ze dat gedaan hebben", zei André Ramalho daar dinsdag over tijdens de persconferentie. "Je weet nooit wat je in een wedstrijd als die van morgen te wachten staat. Misschien gaat het wel over meer dan negentig minuten. Dan kan de fysieke component ook een rol spelen."

Ramalho is van mening dat het te lang is geleden dat PSV in de Champions League actief is geweest. De laatste keer dat de Eindhovenaren in de groepsfase van het miljardenbal actief waren is december 2018. PSV eindigde dat seizoen als vierde in een loodzware Groep achter Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. "Een club als PSV verdient het gewoon om in de Champions League te spelen. En het gaat er niet om wat ik vind, want dat vinden we allemaal", aldus Ramalho, die gespannen toeleeft naar de clash met Rangers. "Natuurlijk is dat zo, maar het is gezonde spanning. We weten wat ons te doen staat, want er staat ongelooflijk veel op het spel."

Naast Ramalho zal er ook een basisplek zijn voor Cody Gakpo. buitenspeler staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Manchester United van trainer Erik ten Hag en verwacht wordt dat de geboren Eindhovenaar de club nog voor het einde van de transferperiode verlaat. Gakpo wordt echter 'gewoon' in de basis verwacht, waar hij vermoedelijk de aanval zal vormen met Luuk de Jong en Ismael Saibari. Van Nistelrooij zei dinsdag onder de indruk te zijn van Gakpo. "Ik werk nu acht weken met hem en heb geen enkel moment gezien dat hij ander gedrag vertoont. Dat is uitermate knap voor iemand van zijn leeftijd."

Rangers

Bij de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst verloopt de voorbereiding een stuk moeizamer. Zijn ploeg kwam afgelopen weekend niet verder dan een gelijkspel tegen Hibernian en zag twee spelers met rood van het veld gestuurd worden. Onder hen Alfredo Morelos, die door Van Bronckhorst buiten de selectie is gelaten en niet is afgereisd naar Eindhoven. Voornaamste reden is een gebrek aan houding en fitheid, zo klinkt het vanuit Schotland. Morelos kon tegen Hibernian dertien minuten na zijn invalbeurt alweer inrukken, toen hij een slaande beweging maakte in het gezicht van een tegenstander.

Pot met goud

Mocht PSV zich woensdagavond weten te plaatsen, dan harkt het minimaal 31 miljoen euro binnen. De UEFA verdeelt dit seizoen liefst twee miljard euro aan de 32 deelnemers aan de Champions League. Clubs die zich weten te plaatsen voor de groepsfase kunnen rekenen op een startpremie van 14,8 miljoen euro. Daarnaast kunnen alle clubs een zogeheten coëfficiëntenpremie tegemoet zien. Voor PSV zal dat bedrag rond de 10,23 miljoen euro liggen. Vanuit de marketingpool stroomt marketingpool zo'n 1,35 miljoen euro binnen, terwijl de recettes zo'n 4,4 miljoen euro opleveren. Genoeg om voor te spelen dus, zou je zeggen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Gutiérrez, Veerman; Saibari, De Jong Gakpo