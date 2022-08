‘Aubameyang is al persoonlijk rond en vertrekt na een half jaar bij Barça'

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 23:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:59

Een overgang van Pierre-Emerick Aubameyang van Barcelona naar Chelsea lijkt steeds dichterbij te komen. De vooraanstaande transferjournalist Nicolò Schira meldt woensdagavond dat de Londenaren een bod van twintig miljoen euro inclusief bonussen hebben gedaan op de 33-jarige Gabonees. Daarnaast is Aubameyang al persoonlijk rond met Chelsea over een contract tot medio 2025.

Geruchten over een aanstaande transfer van Aubameyang naar Chelsea doen al langere tijd de ronde. De spits, die afgelopen winter nog overkwam van Arsenal, is na de komst van Robert Lewandowski overbodig geworden in Barcelona. Daarnaast zou Barcelona de miljoenen die het aan Aubameyang kan verdienen goed kunnen gebruiken, daar het nog steeds geld nodig heeft om Jules Koundé in te schrijven voor LaLiga.

De zomeraanwinst, die voor vijftig miljoen euro werd overgenomen van Sevilla, ontbrak tot nu toe in beide competitiewedstrijden die Barcelona speelde omdat hij nog niet ingeschreven kan worden. Dat had ermee te maken dat zijn club niet voldeed aan financiële regels. Met een transfer van Aubameyang kan dat probleem worden opgelost.

Bij Chelsea is men al lange tijd op zoek naar een nieuwe spits. Romelu Lukaku en Timo Werner vertrokken deze zomer naar respectievelijk Internationale en RB Leipzig, waardoor the Blues momenteel niet meer een echte aanvalsleider in de gelederen hebben. In de eerste competitieduels van dit seizoen koos manager Thomas Tuchel voor Kai Havertz als valse spits, maar de Duitser wist in die duels niet tot scoren te komen of een assist te geven.

Aubameyang was in zijn eerste half jaar bij Barcelona goed voor dertien doelpunten en één assist in 24 wedstrijden. De aanvaller speelde daarvoor vier jaar bij Arsenal, waarvoor hij 92 keer scoorde in 163 wedstrijden. Aubameyang won één Community Shield en één FA Cup in het Emirates Stadium. Ook werd hij in het seizoen 2018/2019 topscorer van de Premier League met 22 doelpunten. Bij Chelsea, rivaal van Arsenal, zou Aubameyang worden herenigd met Tuchel, met wie hij van 2015 tot 2017 al samenwerkte bij Borussia Dortmund.