VZ 5: Ajax krijgt te maken met Spurs en PSV moet recordbedrag neertellen

Woensdag, 24 augustus 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

David Neres, Roger Schmidt en Benfica gaan de Champions League in

Het Benfica van trainer Roger Schmidt en aanvaller David Neres speelt dit seizoen in de groepsfase van de Champions League. Een 3-0 zege was genoeg voor de Portugezen, die kwalificatie voor het miljardenbal geen moment in gevaar lieten komen. Neres blonk uit aan de zijde van Benfica en zorgde er daarmee voor dat hij, net als voormalig PSV-trainer Schmidt, in de groepsfase wellicht tegen Ajax zou kunnen spelen. Dat moet de loting van donderdag gaan uitwijzen.

Lees hier hoe Neres de hoofdrol voor zich opeiste.

Ajax krijgt serieuze concurrentie in de strijd om Hakim Ziyech

Ajax heeft concurrentie gekregen in de strijd om Hakim Ziyech. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Tottenham Hotspur zich bij Chelsea gemeld om de Marokkaanse spelmaker, die de afgelopen dagen veelvuldig in verband werd gebracht met een terugkeer in de Johan Cruijff Arena, over te nemen. Antonio Conte, de manager van Spurs, ziet in Ziyech de ideale versterking.

Lees hier hoe Ajax en Spurs de concurrentiestrijd aangaan.

/div> PSV weet wat het moet neertellen voor Jesper Karlsson

PSV ziet in Jesper Karlsson nog steeds de ideale opvolger voor Cody Gakpo, mocht de Eindhovenaar vertrekken naar Manchester United. Dat meldt De Telegraaf dinsdagochtend. PSV zal echter wel ver moeten gaan om Karlsson naar het Philips Stadion te halen. Volgens de krant zet AZ hoog in en zal de Brabantse club het transferrecord moeten verbreken om de 24-jarige Zweed binnen te halen. Karlsson ligt in Alkmaar nog vast tot medio 2026. Lees hier wat Karlsson zou moeten kosten. Erik ten Hag beulde zichzelf af en verdiende daarmee het respect van zijn spelers

Erik ten Hag heeft aan respect gewonnen bij zijn spelers tijdens de straftraining na de met 4-0 verloren wedstrijd bij Brentford van vorige week. De trainer van Manchester United, dat maandagavond aartsrivaal Liverpool met 2-1 versloeg, liet zijn spelers als straf 13,8 kilometer lopen en liep volgens De Telegraaf zelf ook mee. Dat Ten Hag besloot om ook de loopschoenen aan te trekken, werd enorm gewaardeerd door de spelersgroep. Lees hier waarom Ten Hag besloot om mee te rennen. Jens Toornstra verruilt Feyenoord voor FC Utrecht

Jens Toornstra verlaat Feyenoord en gaat aan de slag bij FC Utrecht. De middenvelder laat De Kuip na acht jaar achter zich, nadat hij in 2014 de omgekeerde stap maakte. In Rotterdam-Zuid was Toornstra dit seizoen wisselspeler, na de komst van onder meer Quinten Timber en Sebastian Szymanski. Lees hier meer over de transfer van Toornstra.