Zaakwaarnemer van Hoedemakers stuurt verwijtende mail naar Cambuur

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 23:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:32

Mees Hoedemakers blijft hopen op een overgang van SC Cambuur naar FC Utrecht, zo meldt Voetbal International. Cambuur kondigde maandag aan Hoedemakers niet te willen verkopen, omdat het vlak voor het einde van de transferwindow geen bepalende spelers meer kwijt wil raken. De middenvelder was daar zeer teleurgesteld over en zijn zaakwaarnemer, Fulco van Kooperen, heeft nu een mail aan Cambuur gestuurd.

In die mail doet Van Kooperen de Friese club het uitdrukkelijke verzoek alsnog met FC Utrecht in gesprek te gaan. Volgens hem heeft Cambuur die morele verplichting richting Hoedemakers, omdat de 24-jarige Zaandammer vorig jaar nog zijn aflopende contract bij Cambuur verlengde zodat de club wat aan hem kon verdienen. “Nu wordt Mees’ goedheid om bij te tekenen -wat heel weinig spelers in zijn positie op dat moment gedaan hadden- als het ware bestraft”, aldus Van Kooperen.

“Het gaat hier niet om een speler die zich hoofdzakelijk financieel enorm wil verbeteren. Als het Mees daar om was gegaan, zou hij juist beter nog een jaar bij Cambuur kunnen blijven om daarna transfervrij te vertrekken. Het gaat om een speler die bewust een tussenstap wil maken in Nederland, maar Cambuur wil niet eens het gesprek met FC Utrecht aangaan. Dat stelt hem gezien de voorgeschiedenis flink teleur”, vervolgt de belangenbehartiger.

Maandag meldde De Telegraaf nog dat FC Utrecht Hoedemakers als ‘het belangrijkste target’ ziet, omdat het middenveld op dit moment ‘onevenwichtig’ is. “Ons standpunt is dat we hem (Hoedemakers, red.) niet willen verkopen”, reageerde Foeke Booy, technisch directeur van Cambuur, daarop tegenover Voetbal International. “Mees is voor ons een te belangrijke speler om in deze fase van de markt kwijt te raken. De kansen dat wij ons handhaven zijn met Mees een stukje groter dan zonder hem.”

Hoedemakers gaf eerder al te kennen dat hij niet wilde bijtekenen, waardoor hij volgende zomer transfervrij de deur kan uitlopen. Ondertussen heeft FC Utrecht zich dinsdag versterkt met de van Feyenoord overgekomen Jens Toornstra, waarmee de Domstedelingen hopen de problemen op het middenveld alvast verkleind te hebben.