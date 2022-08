Uitblinker Neres en Schmidt kunnen Ajax en wellicht PSV treffen, Chery juicht

Het Benfica van trainer Roger Schmidt en aanvaller David Neres speelt dit seizoen in de groepsfase van de Champions League. Een 3-0 zege was genoeg voor de Portugezen, die kwalificatie voor het miljardenbal geen moment in gevaar lieten komen. Neres blonk uit aan de zijde van Benfica en zorgde er daarmee voor dat hij, net als voormalig PSV-trainer Schmidt, in de groepsfase wellicht tegen Ajax zou kunnen spelen. Dat moet de loting van donderdag gaan uitwijzen. Viktoria Plzen vierde ook een feestje.

Benfica deed vorige week in Polen, waar de heenwedstrijd tegen Dynamo Kyiv werd gespeeld, al uitstekende zaken. Het won toen met 0-2 en nam die ruime voorsprong mee naar de return, waarin in het eigen Estádio da Luz definitief plaatsing voor de groepsfase van de Champions League afgedwongen moest worden. Het leek erop dat de formatie van Schmidt de klus snel wilde klaren, want het nam meteen de regie in handen. Nadat Neres een omhaal nog gepareerd zag worden, kopte Nicolás Otamendi na een klein half uur wel raak: 1-0.

Nog voor rust profiteerde Rafa Silva van een misverstand in de Oekraïense defensie en met die 2-0 op zak was het al helemaal zeker dat Neres, Schmidt en Benfica de Champions League-tickets wel konden boeken. Het was alleen nog maar de vraag hoe groot de nederlaag in Lissabon uit zou vallen. Neres bekroonde zijn topwedstrijd nog door oog in oog met Vitalij Bushcan rustig af te ronden en daarmee de 3-0 en zijn eerste officiële Benfica-goal aan te tekenen, maar meer leed bleef Dynamo bespaard.

GOAL BENFICA! Het gaat heel snel in Lissabon: Benfica komt via een heerlijka goal van David Neres op 3-0! Dinamo Kyiv moet uitkijken dat het geen monsterscore wordt. #UCL pic.twitter.com/0RdEkQCoLu — VTBL ? (@vtbl) August 23, 2022

Rode Ster Belgrado - Maccabi Haifa 2-2

De heenwedstrijd in Israël was in een 3-2 overwinning voor het Maccabi van Tjaronn Chery geëindigd en dus joeg Rode Ster, aangemoedigd door een uitverkocht en werkelijk kolkend Rajko Mitic Stadion in Belgrado, op de gelijkmakende treffer. Die kwam er al in de eerste helft via Aleksandar Pesic, die van dichtbij raak schoot nadat Sean Goldberg de bal niet goed wegwerkte. Nog voor rust zette Mirko Ivanic na een geweldige aanval door de as van het veld de 2-0 op de borden en leken de Serviërs op rozen te zitten, maar niets bleek minder waar.

Dolev Haziza miste in de blessuretijd van de eerste helft nog een strafschop, maar zag tot zijn opluchting dat een afstandsschot van Daniel Sundgren een paar tellen later heel slecht verwerkt werd door de Servische keeper: 2-1. In de tweede helft bleef het vervolgens heel lang spannend, maar in de negentigste minuut sloeg Maccabi toe. Een eigen doelpunt van Milan Pavkov dompelde de Servische heksenketel in rouw en bracht de Israëliërs en Chery voor de derde keer in hun bestaan naar de poulefase van de Champions League.

Viktoria Plzen - FK Qarabag 2-1

Qarabag, dat vorige week met 0-0 gelijkspeelde, kwam in de 38e minuut op een 0-1 voorsprong: Filip Ozobic knalde de bal één keer uit de lucht achter doelman Jindrich Stanek. In de tweede helft boog Viktoria Plzen het duel echter om. Eerst zorgde Jan Kopic voor de gelijkmaker en een kwartier later zette Jan Kliment zelfs de 2-1 op het bord: een hoge voorzet werd teruggelegd op de Tsjechische aanvaller, die met een simpele voetbeweging de keeper van Qarabag verschalkte. Daar bleef het bij, waardoor Viktoria Plzen zich mag opmaken voor de groepsfase van de Champions League. Voor Qarabag rest de Europa League.