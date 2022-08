Van Bronckhorst blikt vooruit: ‘Dat is een mooi compliment van PSV’

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 21:50 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:51

Ruud van Nistelrooij en Giovanni van Bronckhorst hebben dinsdagmiddag allebei op een persconferentie vooruitgeblikt op de kraker tussen PSV en Rangers FC in de play-offs van de Champions League. Volgens PSV-trainer Van Nistelrooij is zijn ploeg niet per se de favoriet woensdagavond, waarop Van Bronckhorst aangaf dat als een ‘mooi compliment van PSV’ te zien. Het heenduel vorige week dinsdag eindigde in Glasgow in 2-2.

“Het kan alle kanten op, is de realiteit. Het verschil was vorige week klein. Er waren momenten waarop wij de bovenliggende partij waren en ook waarop PSV dat was. We kunnen eenzelfde wedstrijd verwachten”, aldus de trainer van Rangers, die blij is om weer eens in Nederlands coach te zijn. “Voor mij is het bijzonder, maar we komen hier voor het resultaat. We hebben vorige week gezien waar PSV toe in staat is en als je tegen elkaar gespeeld hebt, heb je een beter gevoel bij de tegenstander en ga je beter voorbereid de wedstrijd in. We hebben weinig geheimen voor elkaar.”

Ook Van Nistelrooij verwacht dat het er woensdag om gaat spannen. “Het is één wedstrijd waarin het beslist gaat worden, het is gewoon een kraker. We zijn erop gebrand om goed te spelen, net als Rangers. Het zal dan ook een spannende pot worden. We willen graag in de Champions League spelen, het is de droom van de club, de spelers, van iedereen. Daar willen we alles aan doen.” Volgens Van Bronckhorst is het een nadeel voor zijn ploeg dat PSV nu thuis speelt. Toch zag hij dat zijn ploeg het vorig seizoen ook in uitduels goed deed. “We hebben toen de Europa League-finale bereikt en dat ook gedaan door uit en thuis goed te presteren.”

De Schotten zullen het in Eindhoven moeten doen zonder Alfredo Morelos, die afgelopen zaterdag in het competitieduel met Hibernian (2-2) nog een rode kaart kreeg. Van Bronckhorst besloot de aanvaller tegen PSV buiten de selectie te laten, omdat hij niet klaar is om te spelen. “Als persoon was het een moeilijke beslissing en als manager makkelijk. Het was het beste om de huidige ploeg mee te nemen”, zei de oefenmeester daarover. Morelos kwam in het heenduel met PSV niet in actie; hij zat zonder speelminuten bij de selectie.