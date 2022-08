Toornstra kiest eieren voor zijn geld en keert na acht jaar terug in Utrecht

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 20:00 • Guy Habets • Laatste update: 20:19

Jens Toornstra verlaat Feyenoord en gaat aan de slag bij FC Utrecht. De middenvelder laat De Kuip na acht jaar achter zich, nadat hij in 2014 de omgekeerde stap maakte. In Rotterdam-Zuid was Toornstra dit seizoen wisselspeler, na de komst van onder meer Quinten Timber en Sebastian Szymanski.

Trainer Arne Slot gaf maandag tegenover het Algemeen Dagblad al aan dat Toornstra zelf de keuze heeft of hij bij Feyenoord wil blijven, of liever naar FC Utrecht vertrekt. Toornstra lag nog tot medio 2023 vast in De Kuip, maar kiest in de Domstad voor meer speeltijd. Tussen 2012 en 2014 stond Toornstra al onder contract bij Utrecht, voor wie hij 58 officiële duels speelde. Daarin wist de rechtspoot 23 keer te scoren en tien assists te geven. Uiteindelijk maakte hij in augustus 2014 voor 3,5 miljoen euro de overstap naar Feyenoord.

In de meest recente wedstrijd tegen RKC Waalwijk deed Slot nog een beroep op zijn aanvoerder. Met invallers Patrik Wålemark en Toornstra liep het een stuk beter bij Feyenoord. “Jens is tegen RKC weer ingevallen, maar nogmaals, het is hoe hij er zelf tegenaan kijkt.’’ Toornstra was jarenlang de aanvoerder van Feyenoord, al kon hij niet meer rekenen op een vaste basisplaats. Sinds zijn komst speelde Toornstra maar liefst 313 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 65 doelpunten maakte en 62 assists leverde. In De Kuip groeide hij uit tot een ware clublegende.

De club uit de Domstad is met twee punten uit drie wedstrijden slecht gestart aan het nieuwe Eredivisie-seizoen en hoopt zich nog te versterken op meerdere posities. Eerder bracht De Telegraaf al naar buiten dat Utrecht Mees Hoedemakers van SC Cambuur wil overnemen, al willen de noorderlingen niet meer aan een transfer van de middenvelder meewerken. Aanstaande zondag speelt Utrecht om 12.15 uur tegen Ajax. Het Algemeen Dagblad denkt dat Toornstra er misschien dan al bij is.