Erik ten Hag wil heel ver gaan om Antony los te kunnen weken bij Ajax

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 19:54 • Guy Habets

Erik ten Hag en Manchester United willen heel ver gaan om Antony los te kunnen weken bij Ajax. Volgens het Engelse Sky Sports heeft de Engelse club dinsdag aan Ajax laten weten dat het bereid is om een verhoogd bod op de Braziliaanse aanvaller uit te brengen. Dat maakt dat de gesprekken nog steeds gaande zijn.

De laatste dagen gaat het rond de Johan Cruijff Arena én rond Old Trafford veel over de onderhandelingen tussen Ajax en Manchester United. De Amsterdammers zitten hoog in de boom en willen een gigantische transfersom zien voor de Braziliaanse aanvaller, die zich de afgelopen twee seizoenen ontwikkelde tot één van de beste spelers in de Eredivisie. Een eerder Engels bod van tachtig miljoen euro werd nog afgewezen, maar nu heeft United dus duidelijk gemaakt dat het nog verder wil gaan. Ajax wacht af wat er gaat komen.

De gesprekken blijven wel gaande, omdat Gerry Hamstra steeds meer lijkt te voelen voor een vertrek. Dat werd al aangehaald in de voetbalpodcast van De Telegraaf, waarin Mike Verweij uitleg gaf over de situatie bij Ajax. "Het bijzondere is: Alfred Schreuder heeft gezegd: 'Ik wil helemaal niet dat hij weggaat.' Daarin vond hij gehoor bij Gerry Hamstra. Alleen dan blijkt nu wat diens woorden waard zijn. Hij is natuurlijk ook afhankelijk van de financieel directeur (Susan Lenderink, red.) en de raad van commissarissen. Waar Hamstra eerst Schreuder volledig steunde, wordt er nu toch héél langzaam opgeschoven naar: als de goede prijs komt, dan is hij wel gewoon te koop."

Ongeacht hoe de onderhandelingen met Ajax aflopen, zal United zich ook bij PSV melden voor Cody Gakpo. Ook de Noord-Brabanders gaan voor de absolute hoofdprijs, maar die lijkt ongeveer de helft van wat Ajax in gedachten heeft voor Antony. Eerder repte het Eindhovens Dagblad over 'meer dan veertig miljoen euro', maar gezien de onderhandelingspositie van PSV lijkt de vraagprijs inmiddels opgelopen naar minimaal vijftig miljoen euro. De Brabantse club wil wel pas praten na de play-offreturn tegen Rangers van woensdagavond.