Ten Hag won spelers voor zich door zichzelf af te beulen tijdens straftraining

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 18:21 • Guy Habets • Laatste update: 19:30

Erik ten Hag heeft aan respect gewonnen bij zijn spelers tijdens de straftraining na de met 0-4 verloren wedstrijd bij Brentford van vorige week. De trainer van Manchester United, dat maandagavond aartsrivaal Liverpool met 2-1 versloeg, liet zijn spelers als straf 13,8 kilometer lopen en liep volgens De Telegraaf zelf ook mee. Dat Ten Hag besloot om ook de loopschoenen aan te trekken, werd enorm gewaardeerd door de spelersgroep.

De 52-jarige oefenmeester verdiende maandagavond de waardering van de fans van Manchester United en de Engelse analisten door het Liverpool van collega-manager Jürgen Klopp te ontmantelen. The Mancunians wonnen met 2-1 en dat leverde Ten Hag lof op, maar eerder al had hij de harten van zijn spelers gewonnen. Dat deed hij volgens De Telegraaf een dag na de smadelijke nederlaag tegen Brentford, toen hij een straftraining inlaste.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op die straftraining moesten alle spelers 13,8 kilometer lopen, het aantal kilometers dat de spelers van Brentford een dag eerder bij elkaar opgeteld meer hadden gelopen dan Manchester United. Ten Hag vond echter dat hij als coach ook gefaald had en liep dus met zijn spelers mee. Insiders bij de Engelse grootmacht melden dat de Tukker na afloop van het lopen 'gesloopt' was, maar dat hij wel het respect van zijn spelers verdiende. Die gingen maandag voor hem door het vuur.

Uiteindelijk leverde dat een 2-1 overwinning op voor United via goals van Jadon Sancho en Marcus Rashford. De late eretreffer van Liverpool, gemaakt door Mohamed Salah, deerde de formatie van Ten Hag niet. Daardoor staat de rode club uit Manchester na drie wedstrijden op drie punten en wipt het op de Premier League-ranglijst zelfs over Liverpool heen. The Reds speelden hun eerste twee wedstrijden van het seizoen gelijk en hebben dus nog steeds niet gewonnen.