‘Erik ten Hag kon echt zeuren, blijven miepen over een detail’

Dinsdag, 23 augustus 2022

Voetbalzone-presentator Mounir Boualin reisde afgelopen woensdag af naar Fortuna Sittard voor een gesprek met Sjors Ultee, niet wetende dat de oefenmeester vijf dagen later ontslagen zou worden. Na drie verloren speelronden in de Eredivisie ziet de club geen heil in een langere samenwerking. Volgens technisch manager Sjoerd Ars omdat er onvoldoende progressie in de ontwikkeling van het team was.

Met het ontslag van Ultee is er een einde gekomen aan een succesvolle tijd tussen club en trainer. De pas 35-jarige oefenmeester was lange tijd de jongste trainer van de Eredivisie en wist zich twee seizoenen op rij veilig te spelen. Hij speelde nooit in het betaalde voetbal, maar schopte het als trainer wél tot het hoogste niveau. "Uiteindelijk is het een kwestie van lang en hard werken geweest. Je moet stiekem ook een beetje geluk hebben, de juiste mensen tegenkomen op de juiste momenten. Ik ben puur voor de lol als amateurtrainer bij de plaatselijke amateurclub begonnen. Daar trainde ik de F3 waar mijn broertje speelde. Van de F3 werd het de E2 en toen de D1."

Ultee vertelt dat FC Utrecht uiteindelijk de club was die hem ontdekte. "Zij kwamen langs in de regio, waar ze clinics gaven voor assistent-techniektrainers. Echt aan de onderkant van de onderkant. Toen mocht ik stage lopen bij FC Utrecht en mocht ik de Onder 12 trainen. Elk jaar maakte ik een stapje. Ik begon met training geven toen ik veertien was en nu ben ik 35. Dat is 21 jaar lang training geven en uiteindelijk al een jaar of tien bij eerste elftallen. Ik geloof dat als je iets echt graag wil en er hard voor werkt, je heel ver kan komen met alle dromen die je in je leven hebt."

Als grote inspiratiebron noemt Ultee Wiel Coerver. De oud-trainer overleed in 2011, maar zijn Coerver-methode, dat als inspiratie dient voor onder meer geavanceerde techniektraining, is nog altijd wereldberoemd. "Zijn boek lag bij mijn ouders op zolder en daar ging ik toen kijken. Zwart-wit foto’s, tekst van Johan Derksen... Een heel oud boek, maar wel met ideeën over training geven. Dat was nieuw voor mij, dat je spelers kan helpen om beter te worden. Daar ging ik me in verdiepen. Ik ging zelf de straat op om die bewegingen en acties te oefenen. Ik ging nadenken over hoe ik trainingen leuk en leerzaam kon houden. Dus Wiel Coerver is wel een hele belangrijke inspiratiebron geweest om de eerste stappen als trainer te zetten."

Ook van Erik ten Hag leerde Ultee veel. De twee werkten samen bij FC Utrecht en hebben nog altijd contact. "Zijn plannen, hoe hij overal een idee bij heeft... Hij is extreem veeleisend naar zijn spelers en zichzelf toe. Hij denkt overal over na. Erik kon echt zeuren, blijven miepen over een detail. Het is maar een detail, maar uiteindelijk is dat wat succes maakt: dat alle details kloppen. Hij heeft me heel veel bijgebracht in de topsportomgeving." Ten Hag's keuze voor Manchester United vindt Ultee dapper. "Hij had ook bij Ajax kunnen blijven waar hij op handen gedragen werd. Hij kiest voor een van de allergrootste clubs ter wereld, maar wel een die het moeilijk heeft. Dan vind ik het heel knap dat je dat vertrouwen in jezelf hebt, maar ook die uitdaging durft aan te gaan. Ik hoop dat het goed gaat en volg hem met veel interesse."

