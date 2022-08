Buitenlandse interesse voor Sontje Hansen noopt Ajax tot snelle actie

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 17:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:52

Sontje Hansen heeft de mogelijkheid om zijn carrière in het buitenland voort te zetten. Eintracht Frankfurt en Anderlecht hebben zich gemeld bij het management van de Ajacied, weet Voetbal International. Ajax hoopt de aanvaller binnenboord te houden en is de gespreken over een contractverlenging gestart. De huidige verbintenis van Hansen loopt volgend jaar zomer af in Amsterdam.

De twintigjarige Hansen kwam tot dusver tot twee optredens in de hoofdmacht van Ajax. Op 22 december 2019 startte hij onder Erik ten Hag in de basis van de Amsterdammers tegen ADO Den Haag (6-1 winst). In datzelfde seizoen mocht hij ook één keer aantreden in de TOTO KNVB Beker. In het beloftenelftal speelde Hansen 63 officiële wedstrijden, waarin hij negen keer scoorde en tien assists afleverde. Maandagavond was hij twee keer trefzeker in de met 5-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen De Graafschap.

De ontwikkeling van Hansen gaat ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij. Volgens Voetbal International hebben Eintracht Frankfurt en Anderlecht zich gemeld bij het management van het talent. Door de eenjarige verbintenis is de aanvaller voor een bescheiden bedrag op te halen. Ajax is echter niet zomaar van plan om mee te werken aan een vertrek en hoopt Hansen langer binnenboord te houden. Gesprekken over een contractverlenging zijn in volle gang. Ook FC Utrecht informeerde al eens naar Hansen.

Na afloop van het duel met De Graafschap leek Hansen aan te geven voor zijn kans bij Ajax te willen gaan. De transferperikelen rond Antony hebben de aamvaller geprikkeld, zo gaf hij aan in gesprek met ESPN. "Ik ben ook een rechtsbuiten en als ik hoor dat hij misschien weggaat, moet ik harder werken. Ik moet trouwens geen rare dingen zeggen, want ik moet sowieso hard werken. Maar nu moet ik net wat extra gas gaan geven. Dat heb ik wel gedaan." Hansen was voor het eerst twee keer trefzeker in een duel in de Keuken Kampioen Divisie en was nog niet eerder bij drie doelpunten betrokken in een competitiewedstrijd op het tweede niveau.