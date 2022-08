Toon Gerbrands keert bij NAC Breda terug in de voetballerij

NAC Breda heeft Toon Gerbrands weten te strikken. De voormalig directeur van AZ en PSV gaat aan de slag als externe adviseur, zo laat de club uit de Keuken Kampioen Divisie weten. Gerbrands was tot voor kort algemeen directeur van PSV, maar werd in Eindhoven opgevolgd door Marcel Brands. NAC benadrukt dat Gerbrands niet in in dienst treedt bij de club. De dagelijkse bedrijfsvoering valt onder de verantwoordelijkheid van de directie, Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur.



NAC is blij dat het met Gerbrands de nodige ervaring aan zich heeft weten te binden. "We zijn trots dat we deze samenwerking kunnen aangaan, omdat we beseffen dat het neerzetten van een goed geleide voetbalorganisatie zeer specialistische kennis en kunde vereist", stelt Sebastian Verkuilen namens NAC. "Toon had meerdere aanbiedingen uit Nederland en het buitenland, maar hij heeft na grondige gesprekken met betrokkenen de keuze gemaakt om bij ons aan de slag te gaan."

Ook Gerbrands heeft zin om weer in de voetballerij aan de slag te gaan. "Er is de laatste maanden veel op mijn pad gekomen. Ik heb ervoor gekozen om mijn expertise in topsport uitsluitend als adviseur in te zetten. De nieuwe aandeelhouders van NAC hebben mij benaderd voor zo’n ondersteunende rol. Na veel gesprekken heb ik ervaren welke potentie in Breda aanwezig is om een fundament te bouwen en hoe ik daarbij kan helpen. Daar zijn wij samen uitgekomen. Het bouwen van dit fundament en het bijbehorende prestatieklimaat kost tijd, maar het is wel de basis van een stabiele club."

Gerbrands, die met NAC een samenwerking aangaat voor onbepaalde tijd, werkte in het verleden voor de nationale volleybalbond en schaatsploeg DSB. In 2002 werd hij aangesteld als algemeen directeur bij AZ, waar hij landskampioen werd, de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal won. Ook maakte hij de val van eigenaar Dirk Scheringa mee. Twaalf jaar later, in 2014, trad hij in dezelfde functie in dienst bij PSV. Bij de Eindhovenaren behaalde hij meerdere landstitels en werd hij benoemd tot erelid van de club. Ook werd hij na zijn afscheid bij PSV benoemd tot ereburger van de stad Eindhoven.