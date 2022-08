Cambuur boycot Ajax-uit vanwege ‘vijandig’ en ‘ontregelend’ optreden

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 16:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:59

SC Cambuur hoeft op zaterdag 3 september niet te rekenen op de steun van de harde kern tijdens het uitduel met Ajax. Dat maakt de club dinsdagmiddag bekend. In samenspraak met Kern van Cambuur en Cambuur Culture is besloten de wedstrijd te boycotten. Aanleiding is een aantal incidenten die zich de voorbije jaren hebben voorgedaan. De club geeft nu gezinnen die het 'minder breed hebben' de gelegenheid om het duel kosteloos te bezoeken.

Supportersverenigingen Kern van Cambuur en Cambuur Culture geven aan dat het besluit volgt op ongeregeldheden in het vorige seizoen. Algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur licht het besluit toe: "Er zijn een aantal zaken die hier spelen. We moeten eerst de hand in eigen boezem steken. Het wangedrag van enkele individuen aan onze eigen zijde is onacceptabel en hierover zullen we met elkaar het gesprek moeten blijven voeren. Verder is er vanuit onze supporters een hoop aan te merken op de ontvangst in Amsterdam."

De Leeuwarder club benadrukt dat ook de eigen supporters niet altijd vrijuit gaan. "Hier gaat echter wel een onnodig vijandig en ontregelend optreden van de beveiliging en politie Amsterdam aan vooraf, waar alle supporters aan blootgesteld werden. Daarom hebben we als SC Cambuur, Kern van Cambuur en Cambuur Culture besloten om dit uitduel te boycotten. Er zal dan ook geen kaartverkoop zijn en er zullen geen volwassen supporters afreizen naar Amsterdam. Dat betreuren we overigens ten zeerste, in het bijzonder voor de spelers en staf, die alle steun van de achterban verdienen."

Cambuur maakt van de gelegenheid gebruik om in maatschappelijk opzicht iets terug te doen. "Als alternatief zullen we, in samenwerking met onze maatschappelijke stichting Cambuur Verbindt en op kosten van de genoemde partijen, kinderen uit gezinnen in Leeuwarden en omstreken die anders nooit een awayday kunnen meemaken uitnodigen om deze wedstrijd in het uitvak bij te wonen. Hopelijk krijgen zij een onvergetelijke dag", klinkt het tot besluit.

PSV

Maandag werd bekend dat het uitvak in de Johan Cruijff ArenA ook tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV leeg blijft. Reden voor die uitsluiting is onder meer het duel om de Johan Cruijff Schaal, aan het begin van het seizoen. Burgermeester Femke Halsema van Amsterdam heeft de Eindhovense club in een ondertekende brief laten weten dat ze niet te spreken is over het gedrag van de fans van PSV, tijdens de laatste wedstrijd in de Arena én tijdens duels daarvoor. De brief kwam in handen van De Telegraaf, dat maandag naar buiten trad met het nieuws.