‘Professor’ Jerdy Schouten gaat voor zekerheid met het oog op het WK

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 15:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:04

Jerdy Schouten heeft zijn contract bij Bologna tot medio 2026 verlengd. De Nederlandse middenvelder is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de smaakmakers in het team van trainer Sinisa Mihajlovic en ziet dat nu beloond worden met een nieuwe verbintenis. Schouten liet Nederland in 2019 achter zich om Excelsior te verruilen voor Bologna, waar hij zich dusdanig ontwikkelde dat hij tevens op de radar verscheen bij het Nederlands elftal.

Schouten kwam tot nu toe tot 76 wedstrijden voor Bologna, waarin hij twee keer scoorde en vier assists afleverde. Mihajlovic gaf op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Hellas Verona al aan tevreden te zijn over de wasmachine, zoals hij Schouten noemt vanwege het vuile werk dat hij opknapt. "Hij moet zich ontwikkelen van een wasmachine naar een professor, naar het brein van het team. Voorheen sprak ik over een wasmachine, maar nu is hij de professor." Die bijnaam kon Schouten wel bekoren. "Ik word liever professor genoemd dan wasmachine, haha. Ik voel me goed, heel goed."

Eind juli berichtte La Gazzetta dello Sport nog dat AS Roma de komst van Schouten overwoog. Toentertijd hengelden de Romeinen eveneens naar Georginio Wijnaldum, waarvan op dat moment nog onzeker was of zijn komst haalbaar was. Dat bleek het geval te zijn. Afgelopen zondag brak Wijnaldum echter zijn scheenbeen op de training. Verwacht wordt dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie komt. Naast de interesse van Roma werd in Italië ook gesproken over een bod van Torino op Schouten.

Dat kan wat betreft de kansen in het Nederlands elftal goed nieuws betekenen voor Schouten. De twee zijn allebei defensief ingestelde middenvelder en met het wegvallen van Wijnaldum komt er een plekje vrij. Op 8 juni maakte Schouten zijn debuut in Oranje in het Nations League-duel met Wales (1-2 overwinning) en was hij verantwoordelijk voor de assist bij het openingsdoelpunt van Teun Koopmeiners. Bondscoach Louis van Gaal gaf na afloop van dat duel aan tevreden te zijn met het optreden van de debutant.