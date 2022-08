Ralf Seuntjens openhartig over ziekte: ‘Bro, you have got cancer man’

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 15:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:59

Ralf Seuntjens is terug in Nederland. Bij de spits werd begin mei een tumor ontdekt, net nadat hij een transfer naar Japan te pakken had. Tegenover ESPN doet de Seuntjens zijn verhaal en vertelt hij over hoe hij het slechte nieuws te horen kreeg. De voormalig speler van NAC Breda en De Graafschap vertrok naar Japan om voor FC Imabari te spelen en kreeg daar de vreselijke diagnose te horen.

"Het is bizar eigenlijk, ja", opent Seuntjens in het bijzijn van zijn broer Mats. "Je gaat naar Japan, toch een droom die uitkomt. Eerst NAC, daarna Japan. Op 4 mei speelde ik nog een wedstrijd en kreeg ik twee tikken op mijn schouderblad. We wonnen met 1-0 en scoorde nog. Ik bleef last houden van mij schouderblad, toen kwamen ze terug en zeiden ze: 'Wat wil je?' Van mij hoefde er geen scan gemaakt te worden. Maar daar (in het ziekenhuis, red.) zeiden ze: 'Nee, we gaan gewoon die scan maken.' Toen maakten ze een scan en dan zit je in de wacht."

De aanvaller vertelt hoe hij de doktoren druk heen en weer zag lopen in de gang. "Toen zei ik nog tegen mijn tolk: 'Zo, dat is geen best nieuws dat die persoon gaat krijgen.' Toen werden we binnen geroepen en sta je tegenover een groep artsen, wijst er één iets aan en begon mijn tolk naast me te huilen. Ik kijk hem aan en mijn eerste gedachte was dat mijn schouderblad doormidden lag, of dat ik een pees had afgescheurd. Ik dacht: misschien einde seizoen. Toen kwam de tolk vijf minuten later terug, ik weet niet of het echt zo lang was, en zei hij: 'Bro, you have got cancer man.' Dan verlaat je de kamer en weet je het even niet meer."

Voor Seuntjens was zijn avontuur in Japan zijn eerste buitenlandse avontuur in zijn loopbaan. In 2011 maakte hij de overstap van RBC Roosendaal naar FC Den Bosch, waar hij de bijnaam Seun of God kreeg. Na Telstar, VVV-Venlo en De Graafschap kwam Seuntjens in 2021 bij NAC Breda terecht. Daar vertrok hij in 2022 om zijn langgekoesterde buitenlandse droom achterna te jagen. Begin mei kwam daar dus abrupt een einde aan.