Uniboost: PSV haalt de Champions League! 50x je inzet! Max inzet €1

Woensdag, 24 augustus 2022 om 16:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:36

Voor PSV staat nu al de belangrijkste wedstrijd van het nog prille seizoen op het programma. Een positief resultaat tegen Rangers volstaat voor een plaats in de groepsfase van de Champions League. Zorgt het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij voor een geslaagde avond in het volgepakte Philips Stadion? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de kraker van PSV in de voorronde van het miljoenenbal.

PSV kwam vorige week dinsdag op voorsprong tegen Rangers, dat echter veerkracht toonde en leek te gaan winnen op het eigen Ibrox. De late gelijkmaker van Armando Obispo zorgde voor een goede uitgangspositie voor de Eindhovense club. Na een vrij weekeinde in de Eredivisie, met toestemming van de KNVB, lijkt PSV helemaal klaar voor de tweede ontmoeting met de formatie van manager Giovanni van Bronckhorst.

Rangers kende afgelopen weekeinde geen al te beste generale. In de Schotse competitie werden dure punten gemorst in de uitwedstrijd tegen Hibernian (2-2). Ondanks de rode kaart voor John Lundstram leken the Gers drie punten mee te nemen naar Glasgow. In de tweede minuut van blessuretijd echter tekende Josh Campbell voor de gelijkmaker. Hierdoor staat Rangers na vier speelronden twee punten (12 om 10) achter op stadgenoot en eeuwige rivaal Celtic.

Luuk de Jong tekende in de derde voorronde voor de winnende treffer in het spectaculair verlopen thuisduel met AS Monaco (3-2). De aanvalsleider kwam op bezoek bij Rangers niet tot scoren, wat hem wellicht extra zal motiveren om in eigen huis opnieuw belangrijk te zijn voor PSV. Bij Rangers zal opnieuw veel afhangen van Antonio Colak, die vier keer scoorde in zijn eerste zeven duels voor de Schotse grootmacht. De spits tekende vorige week voor de 1-1 na een schitterende aanval van de Rangers.

