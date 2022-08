Van Nistelrooij ziet opnieuw een defensieve optie wegvallen bij PSV

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 14:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:35

PSV heeft de selectie voor het cruciale Champions League-duel met Rangers bekendgemaakt. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij moet het volgens het Eindhovens Dagblad stellen zonder de geblesseerden Fredrik Oppegård, Richard Ledezma, Mauro Júnior, Yorbe Vertessen en de al langer afwezigen Noni Madueke en Olivier Boscagli. De Eindhovenaren speelden vorige week met 2-2 gelijk in Glasgow, waardoor het tweeluik nog alle kanten op kan.

Oppegård liep op de training van afgelopen maandag een blessure op en wordt momenteel onderzocht. De kans bestaat dat hij er voorlopig uit ligt. De afwezigheid van de Noor komt ongelegen, daar PSV al een aantal defensieve krachten in de lappenmand heeft zitten. Volgens de regionale krant trainden Ledezma, Mauro Júnior en Vertessen nog niet met de groep mee en hebben ze naar verwachting nog enkele weken nodig om weer aan te sluiten. Carlos Vinícius is er normaal gesproken weer bij tegen Rangers. De Braziliaan werd eerder gelinkt aan een vertrek uit Noord-Brabant, maar lijkt gewoon te blijven.

Op De Herdgang gaat het de laatste tijd veel over Cody Gakpo. De linksbuiten staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Manchester United van trainer Erik ten Hag en verwacht wordt dat de geboren Eindhovenaar de club nog voor het einde van de transferperiode verlaat. De interesse in de Oranje-international staat los van zijn beschikbaarheid tegen Rangers; Gakpo wordt 'gewoon' in de basis verwacht, waar hij vermoedelijk de aanval zal vormen met Luuk de Jong en Ismael Saibari. Van Nistelrooij zegt dinsdag op de persconferentie onder de indruk te zijn van Gakpo. "k werk nu acht weken met hem en heb geen enkel moment gezien dat hij ander gedrag vertoont. Dat is uitermate knap voor iemand van zijn leeftijd."

PSV nam na het gelijkspel van vorige week een redelijk goed gevoel mee naar Eindhoven. Na het openingsdoelpunt van Ibrahim Sangaré herpakte Rangers zich door doelpunten van Antonio Colak en Tom Lawrence. Doelman Walter Benítez ging daarbij hopeloos in de fout. Armando Obispo zorgde er met een fraaie kopbal uit een hoekschop voor dat die fout niet tot een nederlaag leidde. Het duel in het Philips Stadion begint woensdagavond om 21.00 uur. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.