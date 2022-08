Voorbereiding Rangers ernstig verstoord: Morelos uit de selectie gezet

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 14:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:11

Giovanni van Bronckhorst wenst voor de return in de Champions League tegen PSV geen gebruik te maken van Alfredo Morelos. De aanvaller is buiten de selectie gelaten en reist niet mee naar Eindhoven. Voornaamste reden is een gebrek aan houding en fitheid, zo klinkt het vanuit Schotland. Afgelopen weekend liet Morelos zich al van zijn slechtste kant zien door dertien minuten na zijn invalbeurt rood te krijgen tegen Hibernian.

De voorbereiding van Rangers voor de return tegen PSV verloopt sowieso al onrustig. Het duel met Hibernian (2-2) eindigde voor de equipe van Van Bronckhorst in een teleurstellend gelijkspel, terwijl naast Morelos ook John Lundstram het veld vroegtijdig moest ruimen. Nu heeft Van Bronckhorst dus besloten om Morelos niet op te nemen in de selectie voor het uitduel met PSV. De Colombiaan heeft nog altijd een toekomst op Ibrox, mits hij zijn professionaliteit kan bewijzen. Gesprekken over een nieuw contract worden in ieder geval opgeschort.

Volgens berichtgeving van Sky Sports heeft Van Bronckhorst zijn besluit over Morelos laten afhangen van het oordeel van enkele van zijn ervaren spelers. Zij stonden allen unaniem achter de beslissing. De aanvalsleider zou verzaken in zijn houding en discipline, wat tot uiting kwam in de uitwedstrijd tegen Hibernian. Koud in het veld zwaaide Morelos met zijn arm naar achteren in het gezicht bij zijn directe tegenstander. Dertien minuten na zijn invalbeurt kon hij weer inrukken.

Morelos stond afgelopen seizoen lange tijd aan de kant vanwege blessureleed en zag zijn werkgever zich in de tussentijd versterken met Tom Lawrence, Malik Tillman, Rabbi Matondo en Antonio Colak. Laatstgenoemde is dit seizoen in alle zeven officiële wedstrijden begonnen als basisspeler en heeft in zijn laatste vijf wedstrijden vier keer gescoord. Afgelopen week was hij eveneens trefzeker tegen PSV in het heenduel op Ibrox. Morelos staat na 299 officiële wedstrijden op 160 goals en 64 assists in het shirt van Rangers.