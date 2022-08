PSV gaat voor vertrek van Drommel liggen; Belgische clubs tonen interesse

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 12:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:53

KAA Gent en Anderlecht hengelen naar de diensten van Joël Drommel, weet het Eindhovens Dagblad. De doelman hoeft sinds de komst van Walter Benítez niet meer op veel speeltijd te rekenen, maar wordt door de Eindhovense club vooralsnog binnenboord gehouden. PSV voelt niks voor een transfer, mede doordat de transfermarkt nog maar een week geopend is.

Drommel begon vorig seizoen als eerste doelman bij PSV, maar raakte zijn plek onder de lat naarmate het seizoen vorderde kwijt aan Yvon Mvogo. Laatstgenoemde is intussen vertrokken naar FC Lorient, terwijl PSV met Benítez een nieuwe eerste doelman wist te strikken. De kansen voor Drommel op speeltijd zijn dan ook gering. Anderlecht en Gent zouden van de situatie willen proberen door de doelman naar België te halen, maar daar steekt PSV een stokje voor.

Bij Anderlecht zou Drommel als tweede doelman moeten fungeren achter Hendrik van Crombrugge. Paars-wit liet afgelopen week met Timon Wellenreuther een reservedoelman op huurbasis naar Feyenoord vertrekken. Bij Gent fungeert Davy Roef als eerste doelman. Naar verluidt zou Drommel ook daar als tweede doelman moeten fungeren. De vraag is dan ook of de voormalig goalie van FC Twente een transfer zelf ziet zitten, daar PSV in tegenstelling tot Anderlecht en Gent mogelijk wel de Champions League in gaat.

Drommel werd vorig jaar zomer voor zo'n 3,5 miljoen euro door PSV overgenomen van FC Twente. De geboren Bussumer kreeg het vertrouwen van trainer Roger Schmidt, maar betaalde dit niet terug. Lopende het seizoen raakte hij zijn plek onder de lat kwijt aan Mvogo. Drommel kwam tot dusver 47 keer in actie namens PSV. Daarin wist hij zeventien keer de nul te houden. Ook kwam hij weer in beeld bij het Nederlands elftal, maar debuteren deed hij nog niet.