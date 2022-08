Ajacied eerlijk over ontwikkelingen rondom Antony: ‘Stiekeme hoop dat hij gaat'

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 12:19 • Wessel Antes • Laatste update: 12:36

Sontje Hansen hoopt stiekem dat de transfer van Antony naar Manchester United doorgaat, zo onthult hij maandagavond voor de camera’s van ESPN. Hansen was maandag tweemaal trefzeker voor Jong Ajax tegen De Graafschap (5-1 winst) en sprak voor de wedstrijd nog met trainer John Heitinga. “Hij zei dat ik mezelf vandaag moest laten zien.”

De transferperikelen rondom Antony hebben Hansen voor het duel met De Graafschap wel geprikkeld, zo stelt hij. “Ik ben ook een rechtsbuiten en als ik hoor dat hij misschien weggaat, moet ik harder werken. Ik moet trouwens geen rare dingen zeggen, want ik moet sowieso hard werken. Maar nu moet ik net wat extra gas gaan geven. Dat heb ik vandaag wel gedaan.” Naast zijn twee doelpunten gaf Hansen ook een assist, bij het doelpunt van Christian Rasmussen.

Hansen weet niet meer dan dat er inmiddels in de media bekend is over de situatie van Antony. “Ik moet het ook doen met wat ik in de media lees. Verder weet ik er niets van.” Wellicht ontstaat er binnenkort, na het vertrek van Antony, een nieuwe kans voor Hansen in de hoofdmacht. “Ze weten hier wel dat ik goed kan voetballen. Maar ik mis nog rendement. Gelukkig heb ik vandaag laten zien dat het er in zit. Maar Antony is nog niet vertrokken.”

De twintigjarige Hansen kwam tot dusver tot twee optredens in de hoofdmacht van Ajax. Op 22 december 2019 startte hij onder Erik ten Hag in de basis van de Amsterdammers tegen ADO Den Haag (6-1 winst). Dat was gelijk ook zijn laatste optreden voor het eerste elftal. In het beloftenelftal speelde Hansen al 63 officiële wedstrijden, waarin hij negen keer scoorde en tien assists afleverde. Het is nog maar de vraag of een vertrek van Antony daadwerkelijk invloed heeft op de kansen van Hansen, aangezien Ajax verregaande interesse lijkt te hebben in de terugkeer van Hakim Ziyech.