Van Dijk krijgt uitbrander van Neville en Carragher: ‘Hij heeft het echt niet'

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 13:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:37

Jamie Carragher en Gary Neville hebben na de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool (2-1) kritiek geuit op het optreden van Virgil van Dijk. De analisten lieten dat weten bij Sky Sports. Bij de 1-0 van Jadon Sancho, die zijn hoofd koel hield en beheerst afrondde, zag de aanvoerder van het Nederlandse elftal er niet goed uit, vond Carragher.

United combineerde na een kwartier spelen vrijuit in het zestienmetergebied van Liverpool en zag Sancho de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. De Engelsman kapte eerst James Milner uit, legde de bal klaar en schoot in de linkerhoek binnen. Nadien was te zien hoe Milner de discussie aanging met Van Dijk, vermoedelijk over zijn keuze om niet in te stappen. De Nederlander bleef voor de doellijn staan toen Sancho zijn schot voorbereidde en zag de bal uiteindelijk langs zich in het net vliegen.

1-0 voor Manchester United! ??

Jadon Sancho nam de tijd en schiet raak. Hij maakt namens Manchester United het eerste doelpunt van het seizoen. Bekijk de wedstrijd live ?? https://t.co/GWGJuLr16t#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #MANLIV pic.twitter.com/8tzYGbI1ys — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 22, 2022

Carragher is van mening dat Van Dijk zich 'zulk slordig verdedigend werk niet kan veroorloven', zeker Liverpool's beste verdediger niet, geeft hij aan. "Van Dijk heeft het echt niet meer, de laatste tijd." Neville, oud-verdediger van United, merkte op dat Van Dijk zijn tegenstanders minder imponeert dan in zijn beginperiode op Anfield. "Er was een periode, zeker voor zijn blessure, waarin spelers niet eens de strijd aangingen met Van Dijk. Ze weigerden gewoon, ze pasten ervoor. Nu denken ze: ik heb misschien wel een kans."

Volgens Carragher panikeerde Milner wellicht in de aanloop naar het openingsdoelput. "Maar Van Dijk moet naar voren komen! Ik snap het niet, in die positie. Dat is het enige aspect van Van Dijk waar ik vraagtekens bij zet. Als je een checklist afloopt van eigenschappen waar centrumverdedigers aan moeten voldoen, scoort hij een tien bij de meeste. Het enige wat ik soms denk: komt hij soms intensiteit tekort?"

Ook de Britse kranten zagen Van Dijk niet zijn normale niveau halen. Zo geeft The Telegraph een zes aan de verdediger. "De normaal zo onverstoorbare centrale verdediger was druk met de energieke aanvallen in de eerste helft van United. Hij kreeg een uitbrander van Milner nadat Sancho de thuisploeg op voorsprong had gezet." Liverpool is met twee punten uit drie wedstrijden bijzonder teleurstellend aan het nieuwe Premier League-seizoen begonnen en staat op de zestiende plek.