United-verdediger maakt overstap en gaat wél Champions League in

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 11:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:13

Eric Bailly maakt definitief de overstap van Manchester United naar Olympique Marseille. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano. De Italiaanse journalist meldt dat de Ivoriaan voor een jaar verhuurd wordt met een optie tot koop, die automatisch in werking treedt wanneer l'OM zich kwalificeert voor de Champions League. Bailly neemt dinsdag op trainingscomplex Carrington afscheid van zijn ploeggenoten.

Nadien vliegt de centrale verdediger naar Zuid-Frankrijk om zijn transfer te voltooien. Bij Man United is Bailly op een zijspoor beland. Trainer Erik ten Hag lijkt na de 2-1 overwinning op Liverpool van maandagavond voorlopig niet aan zijn verdediging te gaan sleutelen. De defensie, bestaande uit Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martínez en Tyrell Malacia, speelde een uitstekende partij tegen de aartsrivaal. Dat ging onder meer ten koste van aanvoerder Harry Maguire, waardoor Bailly ook geen eerste reserve meer lijkt te zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 28-jarige verdediger heeft op Old Trafford nog een contract tot medio 2024, met een optie op een extra jaar. Dat lijkt hij nu dus niet uit te zitten. Bailly kwam in 2015 bij Villarreal terecht, waar hij een sterk seizoen speelde en een transfer naar Manchester verdiende. The Red Devils maakten zo'n 38 miljoen euro over naar Oost-Spanje. De 46-voudig international speelde tot nu toe 113 wedstrijden voor Man United, waarin hij één keer scoorde en twee assists leverde.

Bij Olympique Marseille komt Bailly terecht in de Champions League, daar de club van trainer Igor Tudor vorig seizoen achter Paris Saint-Germain op de tweede plaats in de Ligue 1 eindigde. De Kroatische oefenmeester speelt doorgaans in een 3-4-2-1 formatie met Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba en Samuel Gigot als centrale verdedigers. Laatstgenoemde pakte in de laatste wedstrijd tegen Nantes (2-1 overwinning) twee gele kaarten, waardoor Bailly mogelijk zijn debuut kan maken in de uitwedstrijd bij OGC Nice aanstaande zondag.