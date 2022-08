Elftal van de Week: Hattrickheld en unieke prestatie van Sontje Hansen

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 15:00 • Laatste update: 15:48

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. PEC Zwolle, de trotse koploper in de Keuken Kampioen Divisie, mag zich ditmaal hofleverancier noemen met drie spelers. Ook Jong Ajax, FC Dordrecht en Willem II zijn goed vertegenwoordigd. Zij leveren allen twee spelers af.

Met FC Eindhoven, Heracles Almelo, Roda JC, Jong AZ en PEC Zwolle zijn vijf clubs nog altijd foutloos in de Keuken Kampioen Divisie. Laatstgenoemde club was een maatje te groot voor VVV-Venlo en levert met Luis Görlich, Dean Huiberts en Jordy Tutuarima de meeste spelers af. Bij Dordrecht, dat in eigen huis met 2-1 van Jong FC Utrecht won, sprongen doelman Liam Bossin en verdediger Anouar El Azzouzi in het oog. De zwaarbevochte zege van Willem II op Telstar leverden Matthias Verreth en Max Svensson een uitverkiezing op.

In de spits is een plekje ingeruimd voor Dylan Vente. De aanvaller van Roda JC scoorde drie keer tegen FC Den Bosch en was daarmee verantwoordelijk voor zijn eerste hattrick van het seizoen. Geen enkele speler maakte sinds vorig seizoen meer hattricks in de Keuken Kampioen Divisie dan Vente (drie, net als Thijs Dallinga). Ook Sontje Hansen wist zich te onderscheiden. De aanvaller van Jong Ajax was voor het eerst twee keer trefzeker in een duel in de Keuken Kampioen Divisie en was nog niet eerder bij drie doelpunten betrokken in een competitiewedstrijd op het tweede niveau (64 duels). Jong Ajax won met 5-1 van De Graafschap.

Elftal van de Week in de Keuken Kampioen Divisie: Bossin; Görlich, El Azzouzi, Dekker, Tutuarima; Verreth, Rasmussen, Svensson; Hansen, Vente, Huiberts