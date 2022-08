Wesley Sneijder komt op voor Steven Berghuis: ‘Ik zou Tadic eraf halen’

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 09:59 • Wessel Antes • Laatste update: 10:06

Wesley Sneijder vindt dat Alfred Schreuder Dusan Tadic ook eens naar de kant zou kunnen halen tijdens wedstrijden van Ajax. Dat stelt de analist maandagavond in het programma Veronica Offside. De tafelgasten discussiëren over het wisselbeleid bij Ajax, waar Steven Berghuis volgens Sneijder zichtbaar teleurgesteld was over zijn wissel tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst).

Sneijder begrijpt de reactie van Berghuis, die volgens Andy van der Meijde slecht speelde. “Ja, maar iedereen speelde slecht. Dan begrijp ik wel dat zo’n jongen er de pest in heeft dat hij iedere keer gewisseld wordt.” Wim Kieft begrijpt de linkspoot ook. “Het is ook gewoon een international natuurlijk. Hij wil naar het WK.” Berghuis kwam dit seizoen tot dusver 193 minuten in actie voor Ajax, waar aanvoerder Tadic al 354 minuten speelde.

Op de vraag wie Sneijder had gewisseld is de recordinternational van Oranje duidelijk in zijn keuze. “Wie ik eraf zou halen? Ik zou gewoon Tadic eraf halen. Gewoon een keer eraf halen. Waarom moet hij steeds blijven staan? Is dat angst? Dat geloof ik niet, want je kunt ook een keer een signaal afgeven, toch? Want zo goed doet hij het niet.”

Kieft vindt dat Schreuder met Tadic in gesprek moet gaan. “Hij zou het er ook met Tadic over kunnen hebben.” De analist denkt dat Schreuder Tadic niet wil wisselen vanwege zijn leiderschap en rendement in voorgaande jaren. “Hij komt ook op leeftijd, maar dat kun je ook bespreekbaar maken en vragen hoe hij er over denkt.” Om de wedervraag van presentator Wilfred Genee, hoe Tadic op zo’n gesprek zou reageren, moeten de tafelgasten lachen.

Sneijder vindt in ieder geval dat Schreuder moet waken voor ontevreden spelers, en niet alleen voor Tadic. “De trainer moet uiteindelijk toch beslissen daarin? In het belang van de ploeg. Dat is een stukje managen, dat je iedereen tevreden houdt. Natuurlijk kan dat niet met iedereen, maar je moet vijftien à zestien man tevreden houden. Hiermee stoot je Berghuis af.” Sneijder vindt de komst van Hakim Ziyech daardoor ook niet broodnodig. “Het zou zonde zijn voor de ontwikkeling van Berghuis.”