Utrecht zondag misschien al met Toornstra; Bullaude arriveert woensdag

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 09:02 • Wessel Antes • Laatste update: 09:16

FC Utrecht heeft zich officieel gemeld bij Feyenoord voor Jens Toornstra, zo meldt 1908.nl dinsdagochtend. Zondagavond maakte Voetbal International al bekend dat Henk Fraser de 33-jarige middenvelder naar De Galgenwaard wil halen, en nu heeft de club zich officieel gemeld. Toornstra zou volgens het Algemeen Dagblad misschien zondag al kunnen spelen namens Utrecht tegen Ajax. Maandagavond meldde journalist César Luis Melo verder dat Ezequiel Bullaude woensdag arriveert in Rotterdam, waarna hij een meerjarig contract zal tekenen bij Feyenoord.

Met Bullaude zou Toornstra er in Rotterdam een concurrent bij krijgen. Maandag gaf trainer Arne Slot aan dat hij de keuze aan Toornstra zelf laat of hij wil blijven. De routinier hoeft absoluut niet weg. “Ik heb voor de wedstrijd tegen RKC iets over Toornstra gezegd. Het gaat om hoe Jens zelf tegen zijn situatie aankijkt. Daar is niets aan veranderd sinds vrijdag.” Nu Utrecht zich officieel gemeld heeft staat Toornstra dus voor een dilemma: blijven bij Feyenoord of terug naar zijn oude liefde Utrecht.

Tussen 2012 en 2014 stond Toornstra al onder contract bij Utrecht, voor wie hij 58 officiële duels speelde. Daarin wist de rechtspoot 23 keer te scoren en tien assists te geven. Uiteindelijk maakte hij in augustus 2014 voor 3,5 miljoen euro de overstap naar Feyenoord. De club uit de Domstad is met twee punten uit drie wedstrijden slecht gestart aan het nieuwe Eredivisie-seizoen en hoopt zich nog te versterken op meerdere posities. Eerder bracht De Telegraaf ook al naar buiten dat Utrecht Mees Hoedemakers van SC Cambuur wil overnemen. Aanstaande zondag speelt Utrecht om 12.15 uur tegen Ajax. Het Algemeen Dagblad denkt dat Toonstra er misschien dan al bij is.

Ezequiel Bullaude

Bullaude is inmiddels zo goed als zeker binnen voor algemeen directeur Dennis te Kloese, die deze zomer de taken overneemt van Frank Arnesen. De 21-jarige Argentijnse middenvelder kan het best uit de voeten als 10 en staat erom bekend erg technisch te zijn. 1908.nl meldt dat Bullaude, woensdag na zijn medische keuring, een vijfjarig contract gaat ondertekenen. De transfersom zou naar verluidt lager zijn dan de eerder genoemde 7,5 miljoen euro.