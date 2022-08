Malacia en Martínez maken grote indruk bij United: ‘Hij heeft wat, die jongen’

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 08:33 • Wessel Antes • Laatste update: 10:13

Lisandro Martínez en Tyrell Malacia hebben zich maandagavond tijdens de 2-1 zege van Manchester United op Liverpool flink op de kaart gezet in de Engelse media. De verdedigers kwamen deze zomer met manager Erik ten Hag mee vanuit de Eredivisie naar de Premier League, en wisten zich in the North West Derby op indrukwekkende wijze staande te houden tegen aartsrivaal Liverpool. De Engelse media schrijven dan ook vol lof over het duo.

Met name de achterhoede van United krijgt enorm veel complimenten van Manchester Evening News. Zo worden Raphaël Varane en Lisandro Martínez beoordeeld met een 9, terwijl vleugelverdedigers Diogo Dalot en Tyrell Malacia er met een 8 vanaf komen. Malacia maakte niet alleen indruk met zijn veldspel, maar ook met het feit dat hij de standaardsituaties voor linkspoten nam. “Een bemoedigend basisdebuut. Het zegt genoeg dat hij zijn zenuwen in bedwang kon houden en het vertrouwen had om standaardsituaties te trappen.”

Bij Martínez springt één moment er boven uit. “Hij heeft zichzelf vanaf de eerste minuut bewezen tegen Mohamed Salah en deed dat op dezelfde manier tegenover James Milner. Daarnaast redde hij een zo goed als zekere eigen goal van Bruno Fernandes”, aldus Manchester Evening News. In de eerste helft stond de Argentijn precies op de goede plek toen de Portugese sterspeler de bal bijna in zijn eigen doel schoot. Door zich groot te maken voorkwam hij een eigen doelpunt van Fernandes.

Van Sky Sports krijgt Ten Hag lof voor het opstellen van het duo, boven gerenommeerde namen als Luke Shaw en Harry Maguire. “Martínez zag er bespottelijk uit tegen Brentford, maar Ten Hag heeft hem niet laten vallen. Hij koos ervoor om twee Engelse internationals uit zijn basiself te laten verdwijnen. En Martínez? Die speelde magnifiek.” Op televisie kreeg Malacia bij Sky Sports al veel complimenten van United-icoon en analist Gary Neville. “Malacia was briljant vanavond. Als je heel de avond zo strak op Salah kunt blijven verdedigen is dat uitstekend. Hij heeft wat, die jongen.”

Ook van de BBC krijgt Ten Hag alle lof voor zijn dappere keuzes. De manager liet niet alleen Maguire en Shaw aan de kant, maar ook superster Cristiano Ronaldo. “De grootste winnaar was Ten Hag. Hij passeerde Maguire en Ronaldo en zag daarna United een intensief, defensief solide en moedig optreden afleveren. Dat was de meest bevredigende bevestiging.” Zaterdag speelt Ten Hag met United om 13.30 uur een uitwedstrijd bij Southampton.