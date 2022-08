Teleurgestelde Klopp: ‘Liverpool had deze wedstrijd moeten winnen’

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 07:40 • Wessel Antes • Laatste update: 07:59

Jürgen Klopp vindt de overwinning van Manchester United tegen Liverpool maandagavond niet terecht, zo zegt de manager van The Reds na afloop tegen Sky Sports. Liverpool verloor maandagavond met 2-1 van United, maar dat had er volgens de Duitser ook goed anders uit kunnen zien. Een slotoffensief met een doelpunt van Mohamed Salah leverde uiteindelijk geen punt op.

Liverpool begon zaterdag vanwege veel blessureleed met een sterk vezwakt elftal aan de wedstrijd. James Milner, Harvey Elliott en Jordan Henderson vormden daardoor het middenveld. “We zitten in een lastige situatie qua blessures. We kwamen de week door met veertien, vijftien fitte speler. Ik ben bezorgd over onze situatie, maar het is zoals het is”, aldus Klopp, die snel verbetering verwacht.

Klopp vindt de overwinning van United niet terecht. “We hadden deze wedstrijd moeten winnen. Ik weet dat het lachwekkend klinkt, maar zo heb ik het gezien. Als je de wedstrijd hebt gezien, dan heb je gezien dat verschillen waren niet zo groot. Het was een wedstrijd waarin honderd procent duidelijk was wat United zou gaan doen. Zo begon het ook. Ze waren waarschijnlijk agressiever. Je kan zeggen dat het onze fout was maar het was wild en ging op en neer.”

Richting het einde van de wedstrijd zag de Duitse manager verbetering. “We speelden zoals we moesten spelen. Maar met zoveel benen in de verdediging is het niet makkelijk tot kansen te komen elke twintig seconden.” Ook zat het niet altijd mee volgens Klopp. “We hadden onze momenten, maar we waren ongelukkig. Toen we scoorden, wat we was het absoluut verdienden, was het wat laat. We verloren omdat we tijd tekort kwamen en niet vanwege ons voetbal.”