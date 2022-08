Sneijder denigrerend na kritiek: ‘Neem ik niet serieus, hij zat altijd op bank'

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 00:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:27

Wesley Sneijder slaat in Veronica Offside terug naar Ronald Waterreus. De recordinternational van Oranje kreeg van de oud-doelman kritiek op zijn uitspraak 'niet al het voetbal op televisie' te bekijken, maar kan daar weinig mee. "Moeten we deze jongen echt serieus nemen?", aldus Sneijder. "Ik vind het niet erg hoor, zeker niet als dit soort figuren het roept."

Waterreus schreef maandag een kritische column in De Limburger over Sneijder. "Wesley Sneijder is de spitssnuitdolfijn die per ongeluk de afslag de Maas heeft genomen: hij lijkt geen idee te hebben wat hij er doet." Daarmee doelde de oud-keeper onder meer op de uitlatingen die Sneijder deed in de debuutaflevering van Veronica Offside: "Ik heb niet veel gezien", aldus Sneijder vorige week maandag. "Nee, ik heb wel een aantal wedstrijden gezien. Maar inderdaad, ik kijk niet alles."

Wilfred Genee confronteert Sneijder met de column van Waterreus. Tafelgenoot Andy van der Meijde haalt daarbij aan dat Sneijder en Waterreus samenspeelden bij het Nederlands elftal. "Ja, nou ja, tenminste, hij zat op het bankie", aldus Sneijder, die in 2004 één Oranje-wedstrijd tegelijk op het veld stond met de oud-goalie. "Als we op het eind van de training gingen afwerken, mocht hij er ook nog even gaan staan. Maar dit vind ik helemaal niet erg. Die jongen mag zijn mening hebben. Ik bedoel: ik zit hier, ik heb het prima naar mijn zin."

Sneijder trekt zijn uitspraak van een week eerder grotendeels terug. "Geloof me, ik zie echt veel wedstrijden. Alleen, ik zie niet alles, maar jij (Genee, red.) waarschijnlijk ook niet. En Wim (Kieft, red.) en Andy ook niet", zo wijst hij naar zijn tafelgenoten. "En Waterreus ook niet." Waterreus was overigens ook positief over Sneijder: "Een van de beste spelers met wie ik ooit heb gespeeld, en Wes is ook nog een van de meest authentieke spelers met wie ik in de kleedkamer heb gezeten", aldus Waterreus. "Daar kan ik me niks meer van herinneren", reageert Sneijder. "Ik hoef toch hem niet te vertellen wat ik wel en niet wil? Blijkbaar vinden ze het leuk om toch iets te roepen. Want als ze iets over mij zeggen, dan komen ze ook weer in het nieuws."