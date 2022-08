VZ 5: Klaas-Jan Huntelaar krijgt hoog bezoek; ‘Ajax gaat mogelijk verkopen’

Maandag, 22 augustus 2022 om 00:00 • Laatste update: 01:21

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Ten Hag verslaat Liverpool en verschaft zichzelf lucht

Erik ten Hag zit na maandagavond weer een stuk steviger in het zadel bij Manchester United. De manager zag zijn manschappen op Old Trafford dankzij doelpunten van Jadon Sancho en Marcus Rashford knap afrekenen met Liverpool. Mohamed Salah maakte het in de slotfase weer spannend, maar United hield stand: 2-1. Voor United zijn het de eerste drie punten; Jürgen Klopp heeft er met Liverpool pas twee verzameld.

‘Hamstra komt terug op zijn woorden: bij de juiste prijs gaat Ajax verkopen’

Ajax zal bij de 'juiste prijs' alsnog overgaan tot verkoop van Antony, zo is de verwachting van Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf meldt in de podcast Kick-off dat Gerry Hamstra langzaam maar zeker naar dat standpunt toe beweegt.

Huntelaar sprak maandag met Ziyech; broer voedt geruchten met foto

Ajax lijkt serieus werk te gaan maken van de terugkeer van Hakim Ziyech. De middenvelder annex aanvaller, die bij Chelsea uit de gratie is geraakt, sprak maandag met Klaas-Jan Huntelaar, meldt Fabrizio Romano. De eventuele komst van Ziyech hangt samen met het vertrek van Antony. De Braziliaan moet juist de gang naar de Premier League maken om het shirt van Manchester United te dragen. De club van Erik ten Hag is bereid om ver te gaan voor de flankspeler.

Fabrizio Romano daagt De Telegraaf in reactie behoorlijk uit

Fabrizio Romano heeft maandagavond in VTBL voor het eerst publiekelijk gereageerd op de beschuldigingen van Marcel van der Kraan van De Telegraaf. De Italiaanse transfermarktexpert, die plagiaat zou plegen, zegt op RTL 7 dat hij zich graag wil verdedigen in de podcast van De Telegraaf. "Ik heb het uiteraard gehoord, want ik heb een hoop berichten gekregen", aldus Romano.

Ook AS Roma denkt dat Wijnaldum het WK moet missen

AS Roma gaat er niet vanuit dat Georginio Wijnaldum met het Nederlands elftal naar Qatar zal afreizen voor het WK, aldus Corriere dello Sport. De club, die Wijnaldum dit seizoen huurt van Paris Saint-Germain, verwacht de 31-jarige middenvelder pas in januari terug op het veld. In het minst slechte scenario zal de Nederlander door zijn scheenbeenbreuk twee tot drie maanden aan de kant staan.

